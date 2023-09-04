新輝建築暑期實習　著重應用與實踐　培育建築業新力軍

香港近年面臨嚴重的人才外流問題，尤其於建築工程領域。新鴻基地產（新地）旗下的新輝（建築管理）有限公司（新輝）多年來積極開辦實習課程，為建築行業培育年青人才。新輝自2020年起擴大學員名額，本年度招收72名本地學生，課程讓學員接觸建築行業內的最新科技，累積實際操作經驗，今年學員更有機會到大灣區實地考察，透過新地強大的資源網絡為港青打開建築行業大門，幫助年青人增強就業競爭力。



新地執行董事郭基煇表示：「新地一直秉承「以心建家」的信念，旗下新輝的暑期實習課程冀為長期人才短缺的建築業界培育新血，過去四年培訓了約300名學員。今年的實習課程更特別安排學員到新地於大灣區的廠房及住宅項目參觀，希望拓展他們的視野，豐富他們對大灣區的認識，更好裝備自已，把握國家未來的發展機遇。」

新輝（建築管理）總經理蔡旭文於暑期實習畢業禮上指出，新輝的實習課程猶如整個建築流程的縮影，學員可親身體驗各個工序，把在課堂上學到的理論帶到實踐中，配合先進機械及科技的應用，尋找感興趣的部分再多加鑽研，從而在未來職業生涯中取得成就。事實上，新地作為香港首家發展商採用「一條龍垂直管理模式」，包辦物業的規劃、設計、建築、採購、監控、以至物業管理等各環節，能夠更有效確保質量符合要求。

新輝（建築管理）總經理蔡旭文（前排左四）和新輝（建築管理）副總經理馮偉堅（前排右四）出席結業禮並向一眾學員作經驗分享。

一條龍體驗完整建築流程 活學嶄新BIM科技

新輝暑期實習計劃的優勝之處在於其與時並進的課程內容，著重讓學員接觸及應用行業最新科技。建築資訊模擬（BIM）技術屬最受學員歡迎的課程之一，學員嘗試以新科技應用於實際項目中。在為期一星期的BIM課程中，學員學習使用無人機拍攝，再透過BIM應用建構實景四維模擬和體驗虛擬實境（VR），體驗新科技應用於建築業上的便利。

就讀於香港理工大學地產及建設測量學的葉茜彤指，現時建築業應用BIM和VR技術有許多優勢，可以促進行業的發展，這些經驗與工料測量師的工作亦息息相關。BIM可以自動從模型中提取出建築元件的數量，並進行數量測算，大大提升測算效率，並防止人手計算的錯誤和耗時，同時提供更準確和可靠的數量測算結果。

於香港理工大學修讀建築工程及管理學的曾明祺表示，實習課程中的BIM培訓比大學課程更詳細，配合實地參觀，令她明白到在書本上的基本認知並不足以了解行業全貌，在實習期間，單單是到樓面看施工程序及在判頭會議上旁聽，令她明白到團隊合作的重要性，獲益良多。

BIM技術對建築行業的發展極具潛力，學員正於導師指引下接受BIM培訓。

嚴謹交樓標準 確保單位質素

實習課程亦安排學員參觀新地位於屯門的NOVO LAND及元朗的YOHO HUB項目，了解新地嚴謹的交樓程序。就讀香港理工大學屋宇設備工程學系的袁曉明表示，實習讓學員見識到新地嚴謹的交樓標準，當中他參與了NOVO LAND的交樓服務流程，項目靈活運用手機交樓應用程式，當住客發現有問題時可以透過程式發出通知，建築部門便會有跟進以及預約維修服務，讓業主有良好的體驗。

學員隨導師於Yoho Hub了解新地嚴謹的交樓程序。

踏入灣區參觀 學員親身感受發展新機遇

今年新輝特別安排學員到訪新地的東莞鴻輝預製件廠、亦到訪新地設於中山的門廠及屋苑奕翠園參觀。近年，建築行業積極採用「組裝合成」建築法，以配合大量工程及減低行業人手不足的影響。學員到預製件廠參觀，深入了解整個生產流程，包括品質檢測、清洗及保謢組件以至交付組件至工地等。

香港大學土木工程系梁嘉倫在參觀大灣區建設後，同樣感受到國家高速發展所帶來的機遇。他說：「作為香港未來的土木工程師，我們有著兩文三語的優勢，加上大灣區城市群高速發展，為青年提供理想的就業環境以及晉升階梯，希望我們能夠充分利用互聯互通的優勢，發展屬於自己的未來。」

學員到東莞鴻輝預製件廠參觀，深入了解整個預製件生產流程、包括品質檢測、清洗及保謢組件以至交付組件到工地等。

在今年的實習計劃中，學員男女比例為55：17，女生比例則持續上升。這此學員來自香港理工大學、香港大學、香港城市大學、香港科技大學等，就讀的科目包括土木工程、結構工程、樓宇建造、工料測量、電器工程、機電工程及安全等。

（資料及相片由客戶提供）