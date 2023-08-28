芷希換心｜國家衞健委派代表團探望　心臟怦怦跳、康復理想感欣慰

出現急性心衰竭、未足周歲的女嬰芷希，去年底成功接受內地跨境捐贈心臟作移植。醫務衞生局局長盧寵茂與國家衞健委代表團在剛過去的周末，一同到香港兒童醫院探望芷希。衞健委醫療應急司司長郭燕紅表示，一直期盼能見到芷希，對於終於能抱住芷希，感受她的心臟「怦怦、怦怦」跳動，康復理想，並快速成長，非常感動和欣慰。芷希父母也有準備心意卡，向為芷希生命而努力過的內地專家和官員表達感謝。



醫務衞生局今午（28日）在社交平台專頁撰文，提到在剛過去的周末，醫務衞生局局長盧寵茂教授與國家衞健委代表團一同到香港兒童醫院探望芷希。

該文提到，衞健委醫療應急司司長郭燕紅在抱著芷希時提到，一直非常期盼能見到芷希，終於能夠抱住她，感受其心臟「怦怦、怦怦」跳動，知道她康復理想，快速成長，非常感動和欣慰。郭燕紅也向芷希送上小禮物，除了玩具，還包括象徵生命接力的「施予受」(Love & Hope)徽章，祝願她健康成長。

芷希父母也準備心意卡，向每位為芷希生命而努力過的內地專家和官員表達感謝，特別感激捐贈者父母的無私大愛。文中提到，芷希媽媽告訴郭司長，知道要讓這心臟來到香港，過程絕不容易。

盧寵茂在8月25日的亞洲移植學會學術會議（CAST ），也有向來自世界各地的移植專家分享這宗器官跨境互助的經驗，說明在「一國兩制」下，以生命至上的原則，可為兩地等候器官移植的病人帶來更多重生機會。