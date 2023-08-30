結集海內外星級藝術家 「新視野藝術節」早鳥優惠最後召集

三年的疫情限制了香港和海外藝術家在劇場內的交流，踏入後疫情時期，今年「新視野藝術節」迎來海內外星級藝術家的舞台作品。以色列裔英籍編舞家賀雪飛．謝克特的雙舞作《死過翻生》、希臘編舞家迪米特里斯．帕派約安努親身演繹作品《INK》、全能音樂鬼才陳奐仁自編自導自演的《如果我是陳奐仁》，還有戲劇大師鄧樹榮和粵劇大師阮兆輝合作的《老人與他的海》，全是你不能錯過的大作。由即日起至9月5日購票即享有7折早鳥優惠，熱愛藝術的你記得把握限時優惠撲飛！



後疫情時期 各地藝術再次碰撞

不同文化的交流和碰撞，往往可以讓藝術創作走出一條令人意想不到的路。被疫情阻隔，各地藝術家各自磨劍，靜待解放的一刻。2023年正式踏入後疫情時期，藝術家與觀眾在劇場重聚，一年一度劇場盛事「新視野藝術節」將於10月20日至11月19舉行，結集多個海內外星級藝術家！

康樂及文化事務署藝術節辦事處高級經理蔡玫娜對今年的節目甚是期待：「疫症席捲全球，大家無法在劇場聚首，而藝術家仍積極創作，探索表演藝術新模式，繼續與觀眾連結。今年新視野的節目，累積了藝術家的反思和體會，幾乎所有都在疫症期間醞釀而成。」

《死過翻生》：一晚兩套風格迥異新作 來回地獄和天堂

今年眾多節目當中，賀飛雪．謝克特舞團（Hofesh Shechter Company）的《死過翻生》（Double Murder）將為藝術節揭開序幕。以色列裔英籍編舞家謝克特（Hofesh Shechter）創作上、下半場風格迥異的《死過翻生》，以兩齣舞作展現自己對於生和死的看法。在國際舞壇舉足輕重的謝克特於2014年來港演出《怒滾狂舞》（Political Mother）深受好評，今次以新作重臨香港，勢再次引起迴響。

《死過翻生》上、下半場風格迥異，展現出謝克特對於生和死的看法。（Photo credit: Todd MacDonald）

《INK》：帕派約安努相隔十年再次親自參演

希臘編舞家帕派約安努（Dimitris Papaioannou）享譽全球，今次新作《INK》不但是他相隔十年後再次親自上陣，今次來港更全數參演三場，誠意十足。曾獲Ubu 獎意大利最佳外國演出的《INK》借鑑帕派約安努心愛的繪畫、宗教、異形、科幻小說、希臘神話和暗黑奇幻，從他內心最柔軟之處出發，抵達潛藏的陰暗面，直面自己的矛盾、慾望和恐懼，加上水連綿不絕從漆黑的舞台傾瀉，意象和視覺效果豐富，值得你期待。

《INK》是帕派約安努相隔十年後再次親自參演的作品，今次來港演出三場，他更是全數親身上陣。（Photo credit: Julian Mommert）

《如果我是陳奐仁》：全能音樂鬼才陳奐仁自編自導自演

全能音樂鬼才陳奐仁（Hanjin）一向創意多多，亦經常涉獵不同範疇，作曲、編曲、唱歌、演戲、NFT等等，多不勝數。今次Hanjin跨界到劇場，跟楊秉基合作，更自編自導自演新作《如果我是陳奐仁》，節目糅合3D 沉浸式音樂、舞蹈、棟篤笑、裝置藝術和Web 3.0，為你帶來非一般的劇場體驗。

陳奐仁將自編自導自演新作《如果我是陳奐仁》。（Photo credit: Raymond Kam）

《老人與他的海》：戲劇大師x粵劇大師的傑作

戲劇大師鄧樹榮和粵劇大師阮兆輝相識多年，今次改編演繹海明威巨著《老人與海》，阮兆輝更為此創作全新粵劇曲詞和親自粉墨登場，突顯戲曲表演程式的簡約虛擬美學，弘揚中國古典藝術精粹。鄧樹榮則負責導演粵劇及構作戲中戲，梳理東西方戲劇根源，提煉戲曲功架與西方形體，讓故事穿梭時空，展現出藝術不論地域，最終殊途同歸。

粵劇大師阮兆輝（右）今次改編演繹《老人與海》，戲劇大師鄧樹榮（左）則負責執導，融合東西方戲劇精粹。（Photo credit: Michael CW Chiu）

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除了上述提及的4套本地和海外作品外，「新視野藝術節2023」還有日本跨界藝術家聯手創作的舞蹈作品《RAIN》、由金馬獎「最佳原著劇本」得主楊修華執導的《末日回憶錄》、集合多地歌唱家、演奏家和合唱團的《巴赫劇場：聖約翰受難曲》等等佳作。由即日起至9月5日購票即享有7折早鳥優惠，欲購從速！

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