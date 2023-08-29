Contex一站式電子顯示方案服務　全方位發展ESG新機遇

走入數碼年代，商用顯示屏無處不在，用途亦非常廣泛，相信大家在生活上都經常接觸得到，譬如歌迷會租用電子顯示屏為偶像慶祝生日、約會時選擇在廣場外的大電視見面、大廈外牆LED Wall大型廣告或商場內的觸控水牌，都會用上商用顯示屏來傳遞訊息。電子顯示屏生産商Contex為用家提供一站式電子顯示方案，向學校、物業管理、餐廳食肆、政府機構等提供優質屏幕顯示方案及租賃服務。Contex不但為企業帶來效益，亦深明ESG是現時最備受關注的議題，結合品牌「化繁為簡，實事求是」的理念，推出環境保護、社會責任、企業3方面的策略，推動永續發展的概念。



Contex自設電子屏幕生產線 全方位售前售後服務

Contex的電子顯示屏總有一個喺附近，商場、店舖、學校、藝術表演、活動展覽都可能見過它的蹤影。紮根香港商用市場的Contex提供多款屏幕顯示產品，囊括電子白板、智慧黑板、4K超高清電視機、大型LED Wall、Video Wall拼接屏、戶外顯示屏及各式電子廣告機等，配合軟件系統，為客戶度身訂造最合適配套。品牌提供一站式服務，而且自設生產線，由生產、物流、安裝、工程、教學、技術支援、維修保養一手包辦。由售前專業諮詢到全面售後服務，靈活照顧客戶需要。

Contex為不同界別提供專業商用顯示解決方案，更設有租賃服務，配合各類型業務需要。

節能回收推動ESG 舊電子顯示屏捐贈重拾第二生命

作為一間肩負環保、企業責任的公司，Contex亦留意到ESG永續概念備受全球關注，品牌從生產到棄置，在環境保護、企業責任層面都作全面考慮，更利用一站式生產服務的優勢，實踐由在生產、維修、回收、棄置多方面的平衡措施。為響應環保新趨勢，品牌追求更節能、耐用的產品研發技術，實行源頭減碳，加上自設工廠，大大減省維修保養、二手回收的成本，同時遵守商用屏幕棄置及回收指引，支援客戶處理電子廢物，確保符合規例，其位處中山的工廠已獲取ISO14001 -環境管理系統認證。

除了生產設計，品牌亦提供產品租賃服務，大大提高產品的使用率，亦令客戶的成本下降，造成雙贏的局面。Contex透過捐贈舊機予慈善組織 ，為產品賦予第二生命，以上種種措施，均為環境保護帶來正面效果。

Contex協助客戶回收舊屏幕，妥善處理及棄置。過去3年，已合共處理約300部舊電視機。

Contex是彩迅集團旗下品牌之一。圖為今年新落成的彩迅中山科技園。

作為本地商用電子顯示屏領先品牌， Contex亦肩負起培育新一代，增進年青人對業界認識的責任。與基督教青少年牧養團契、基督教香港信義會青年職涯發展服務等機構合作，透過技術人員培訓計劃，為有意入行的年青人提供實習及兼職機會，改善青年就業困難。另一方面亦有舉辦學校參觀團及工作坊，透過介紹Contex的產品及服務，加深學生對電子顯示屏的認識，為他們提供一個生涯規劃方向。

透過參觀團，學生有機會了解公司的產品服務，對他們規劃未來發展提供一個可能性。

品牌贊助炮台山循道衛理中學鐵路教室設備：電子白板，配合鐵路車廂情境互動教學，助SEN學生提升學習興趣及社交技能。圖為Contex執行董事許純康出席鐵路教室開幕禮。

積極溝通 Contex上下一心 向ESG目標邁進

除了對客戶、相關團體的政策外，要達至以上的ESG目標，絕對有賴員工上下的配合。Contex在企業管治方面，積極增強管理層與員工之間溝通，為員工提供適當培訓，了解有關措施及程序，同時為員工提供意見回饋渠道，收集他們對公司的任何意見，與管理層共同討論改善對策，提高公司透明度，共同向目標邁進。

品牌唯才是用，聘用年輕媽媽並提供專業培訓，發揮所長，提高競爭力。

Contex將會參與「第三屆國際物業管理及採購博覽」，屆時將會展示各種數碼顯示解決方案，歡迎到場參觀。

日期：2023年8月30日至9月1日

地點：香港會議展覽中心 (展覽廳3CDE)

展位：3E-A8, A10 & B7, B9

有關最新動向請瀏覽Contex網頁：www.contex.com.hk

(資料及相片由客戶提供)