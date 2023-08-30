宣揚愛護動物訊息　12警犬夥拍過百中小學生挑戰護動冒險王寶座

每次看到有動物被殘酷對待，都讓人非常心痛，除了懲治犯案者以起阻嚇作用，其實更理想的方法是從小向孩子們灌輸愛護動物的重要性，以及與動物相處的正確態度與行動，我們才可以一起建立一個動物與人能和諧共處的愛心社會。警方一直對動物福利十分關注，除了致力打擊一切殘酷對待動物的行為，更推出「動物守護‧社區大使」計劃，透過與不同組織合作，從教育及宣傳等方面著手，希望從根本防止動物再受不必要的苦難。計劃的暑假重頭戲「護動冒險王」剛於8月19日在黃竹坑警察學院完滿結束，當日超過100名中小學生與12隻警犬一起挑戰各式遊戲，好玩之餘更可從中學習愛護動物的精神，讓暑期過得更有意義。



「動物守護‧社區大使」計劃暑假重頭活動 警犬當親善大使

「動物守護‧社區大使」計劃除了在社區舉辦流動教室﹐亦曾於網上舉行「我撐動物挑戰賽」讓市民發揮創意，上載與寵物一起拍攝的影片，更在不同學校委任「動物守護 • 學生大使」，於18間學校內建設「寵愛閣」，由學生大使親自照顧動物，藉此宣揚「守護動物，尊重生命」的理念。今次「護動冒險王」活動請來這群對照顧動物有一定經驗的學生大使參與，以遊戲進一步推廣守護動物的訊息。

所有冒險王與12隻警犬伙伴及其領犬員，以及一眾嘉賓大合照，留下美好回憶。

立即認識不同警犬守護之星！由左起牠們分別是Happy、Sunny、Zander及Goofy。

活動當日早上雖然陰晴不定，但無損學生們及工作人員的士氣，今次活動的同學們來自不同學校、小四至中六的不同級別，分成12組進行比賽。為了讓學生們好好學習團隊精神，大會特別安排每個組別均由不同學校的學生組成，更在活動正式開始前先進行一輪破冰遊戲，讓他們熟悉彼此、打破隔膜，為一整天的各種挑戰與任務打好基礎。

正式開始前的破冰小遊戲讓同學們更易熟落，玩得更投入。

每組更各有警犬及領犬員全程陪同，當中包括計劃的守護之星——警犬 Sunny 和 Zander，以及剛於今年加入作為守護之星練習生的警犬 Goofy 和 Happy，有了牠們和其他8隻精靈又可愛的警犬作伴，同學們都更易投入挑戰多個難關。

警犬們乖巧又可愛，深得同學們歡心。

警校變身15個挑戰站 小遊戲兼顧娛樂與教育

在活動的第一部份，整個警察學院分為15個挑戰站，同學們在完成每個挑戰後會獲得貨幣 A-Coin，以作為在終極挑戰前於市集購買物資之用，愈多A-Coin對終極挑戰愈有幫助。而每個挑戰站的小遊戲都相當有意思，包括於限時內用積木為流浪狗砌一個有蓋的家的「給浪浪一個家」、利用海、陸、空三種方法運送瀕危物種動物ＢＢ到安全地區的「千里救寶寶」、以推地壺形式搶答特定情況要派什麼類型警犬到場的「警犬知多啲」等等，每個挑戰都蘊含動物相關知識，以最有趣又切身的方式讓同學親身體會，印象自然更深刻。

挑戰之一「動物大遷徙」，組員要在環內齊心移動到達目的地。

「AWP 神仙筆」這一關非常考驗組員之間的默契。

由警犬Zander帶領同學一起參加挑戰，同學們都相當投入。

終極挑戰合力救出伙伴 最佳學員分享感受

完成這些挑戰後同學們在午飯補充體力期間，卻收到警犬們被綁架的消息！唯有通過最後的終極任務才可以救出伙伴，於是大家一起到學院內的戰術大樓，先以早上完成任務賺來的A-Coin購作戰武器、盾牌等裝備，齊心為救出警犬們上陣。拯救伙伴的線索散落在大樓內不同角落，在搜索期間更會有獵人隨時出現攻擊，所以每組均要細心思考戰術安排，小心奕奕同時大膽迅速地前進，才可以完成任務。經過同學們的共同努力，最終成功解救所有警犬，終於可以一起再展笑顏。

同學們用早上賺來的A Coin購入所需裝備，為拯救同伴做好準備。

每組同學都必需一起行動，互相保護，才有可能完成任務。

沿途獵人隨時現身，同學們步步為營。

同學成功救出屬於自己組的警犬公仔。

當天完成「護動冒險王」的挑戰，同學們都表示活動十分難忘，並開心與警犬留影。

陪同學們完成整天「護動冒險王」挑戰後，工作人員一起從每組投選最佳學員以及全場最佳學員，以鼓勵表現出色的同學。當選全場最佳學員的廖睿雪同學就讀佛教筏可紀念中學，表示今天除了很高興可以與警犬作近距離接觸，亦學到合作精神與主動表達自己意見的重要性，她對早上一個要在石春路上跳大繩的挑戰猶其深刻，體驗到就算辛苦也要努力嘗試的精神。而第10組的最佳學員八鄉中心小學陳沂安同學，就表示很享受各個遊戲之餘，更在其中學到不少動物知識，例如原來警犬需要接受三個月的訓練，更要通過嚴格的測試才能入選。

「動物守護·社區大使」計劃中央諮詢委員會委員 李漢雄先生 BBS MH JP為第10組最佳學員陳沂安同學頒獎。

「動物守護·社區大使」計劃中央諮詢委員會副主席 薛家豪總警司向廖睿雪同學頒發全場最佳學員獎獎品。

同樣來自聖若瑟英文中學即將升中六的鄧旻肇同學及李衍樂同學，分別獲選為第1及第2組的最佳學員，原來兩位均自中一開始已參與學校的動物飼養活動，多年來一直負責照顧校內的蜥蜴、龜、蛇等爬蟲類動物，明白小動物生命的珍貴。他們都不是第一次接觸警犬，卻是第一次可以如此長時間與牠們相處，發現牠們十分乖巧之餘，在不用執行任務的時候也會與一般小狗一樣活潑愛玩。此外，由於今次參與的同學們年齡分佈甚廣，作為組內大哥哥的他們均認為是個學習與不同年齡同學合作的好機會。是次活動在大合照及與警犬微笑告別的溫馨氣氛中完滿結束，希望所有冒險王繼續在生活中勇敢挑戰、同時好好宣揚愛動物的重要性。

「動物守護·社區大使」計劃中央諮詢委員會委員 陳香蓮女士JP為第一組最佳學員鄧旻肇同學頒獎。

「動物守護‧社區大使」計劃

網址：www.police.gov.hk/awp/

（資料及相片由受訪者提供）