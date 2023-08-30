男囚犯稱想過得舒服點　叫妹賄賂懲教員以送上眼鏡等　兄妹均判囚

男囚犯與胞妹涉向懲教二級助理提供約萬元賄款，以求將眼鏡、香煙、打火機等違禁物品帶入荔枝角收押所。兩兄妹早前承認3項向公職人員提供利益罪，求情稱兄長為求在收押所「過得舒服啲」而夥同胞妹犯案，對於連累胞妹感到後悔。案件今（30日）於西九龍法院判刑，裁判官認，胞妹明知違規仍甘願被兄長利用，一而再再而三犯案，出於愚蠢及對兄長的關愛並非求情因素，判囚3個月，至於兄長則是始作俑者，判囚6個月。



男被告吳天文（35歲，無業：下稱：兄長）和女被告吳樂澝（31歲，保健員，下稱：胞妹），被控3項向公職人員提供利益罪。同案被告金永勤（34歲，二級懲教助理）尚未答辯，押後至9月再訊。

被告吳天文及其妹吳樂澝，在西九龍去院認罪後，分別判囚半年及3個月。（資料圖片）

兄對連累胞妹感後悔

辯方律師求情指，兄長為求在獄中「過得舒服啲」，故著胞妹犯案，對於拖累胞妹感到後悔；胞妹則因愚蠢及出於對兄長關愛犯案，希望法庭酌情輕判，考慮判社會服務令。

妹明知而違規 兄始作俑者

裁判官判刑時指，兩名被告在兩個月內三度夥同犯案，若非有特殊求情因素，判刑必須具阻嚇性。在本案中，胞妹稱出於對兄長的關愛和愚蠢犯案，皆非特殊求情因素，她在長沙灣食肆見金永勤，又使用紙條與兄長溝通，可見她明知違規仍甘願被兄長利用，一而再再而三犯案，監禁無可避免，判囚3個月。至於胞兄，裁判官斥他是始作俑者，利用胞妹犯案，判入獄6個月。

指示妹準備8份禮物

案情指，2022年5月，胞妹在探訪兄長期間，獲指示要將「八份禮物」交予任懲教二級助理的金，胞妹其後提取8千元現金，並告知兄長已把「8件」交給金。後來，兄長於胞妹探訪期間，陸續要求她將眼鏡、練習簿、打火機、原子筆等物品，以及兩筆款項交給金。金與胞妹亦曾在長沙灣一間食肆交收部份物品。

兄長囚倉被搜出原子筆及火機等

三人其後被捕，兄長囚倉被搜出原子筆、打火機、香煙等未經授權物品，他在警誡下承認曾將胞妹的電話給金，並指示她支付涉案賄款。胞妹亦承認曾按兄長指示付款，及曾約金在一間食肆交收練習簿及眼鏡。

案件編號：WKCC2343/2023