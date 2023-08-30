男囚犯稱想過得舒服點　叫妹賄賂懲教員以送上眼鏡等　兄妹均判囚

撰文：凌子淇
出版：更新：

男囚犯與胞妹涉向懲教二級助理提供約萬元賄款，以求將眼鏡、香煙、打火機等違禁物品帶入荔枝角收押所。兩兄妹早前承認3項向公職人員提供利益罪，求情稱兄長為求在收押所「過得舒服啲」而夥同胞妹犯案，對於連累胞妹感到後悔。案件今（30日）於西九龍法院判刑，裁判官認，胞妹明知違規仍甘願被兄長利用，一而再再而三犯案，出於愚蠢及對兄長的關愛並非求情因素，判囚3個月，至於兄長則是始作俑者，判囚6個月。

男被告吳天文（35歲，無業：下稱：兄長）和女被告吳樂澝（31歲，保健員，下稱：胞妹），被控3項向公職人員提供利益罪。同案被告金永勤（34歲，二級懲教助理）尚未答辯，押後至9月再訊。

被告吳天文及其妹吳樂澝，在西九龍去院認罪後，分別判囚半年及3個月。（資料圖片）

兄對連累胞妹感後悔

辯方律師求情指，兄長為求在獄中「過得舒服啲」，故著胞妹犯案，對於拖累胞妹感到後悔；胞妹則因愚蠢及出於對兄長關愛犯案，希望法庭酌情輕判，考慮判社會服務令。

妹明知而違規　兄始作俑者

裁判官判刑時指，兩名被告在兩個月內三度夥同犯案，若非有特殊求情因素，判刑必須具阻嚇性。在本案中，胞妹稱出於對兄長的關愛和愚蠢犯案，皆非特殊求情因素，她在長沙灣食肆見金永勤，又使用紙條與兄長溝通，可見她明知違規仍甘願被兄長利用，一而再再而三犯案，監禁無可避免，判囚3個月。至於胞兄，裁判官斥他是始作俑者，利用胞妹犯案，判入獄6個月。

指示妹準備8份禮物

案情指，2022年5月，胞妹在探訪兄長期間，獲指示要將「八份禮物」交予任懲教二級助理的金，胞妹其後提取8千元現金，並告知兄長已把「8件」交給金。後來，兄長於胞妹探訪期間，陸續要求她將眼鏡、練習簿、打火機、原子筆等物品，以及兩筆款項交給金。金與胞妹亦曾在長沙灣一間食肆交收部份物品。

兄長囚倉被搜出原子筆及火機等

三人其後被捕，兄長囚倉被搜出原子筆、打火機、香煙等未經授權物品，他在警誡下承認曾將胞妹的電話給金，並指示她支付涉案賄款。胞妹亦承認曾按兄長指示付款，及曾約金在一間食肆交收練習簿及眼鏡。

案件編號：WKCC2343/2023

赤柱監獄61歲男囚犯上吊　留醫3日後不治涉本月謀殺案還押66歲男　荔枝角收押所撼頭埋牆自殘送院大欖懲教所男囚犯紀律聆訊後激動施襲　懲教人員動用胡椒噴劑制服伊院急症室還押女子企圖越押　懲教人員當場制服荔枝角收押所23歲男犯施襲　臨床心理學家頭部不適送院
貪污
懲教署
廉政公署
法庭