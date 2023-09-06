「建造業應援車」出動　業界代表馬拉松式走訪多個工地為工友打氣

為吸引更多年輕人加入建造業，建造業界聯手推出「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」，自今年7月起透過多個創意宣傳，鼓勵有志青年入行成為建造業的一份子。近日超過20位建造業界代表更組成「建造業應援隊」，連同以「招聘廣告」設計而成的「建造業應援車」，馬拉松式一連四日走訪港九新界招攬人才，同時接力為建造業工友們應援打氣，向一眾在酷熱天氣下仍謹守崗位默默建設美好社區的建造業工友派發超過1,500份消暑水果及凍飲，為他們打氣並感謝他們的辛勞及付出。單是行業這份團結關懷，足見建造業確是「筍工」!



「建造業應援車」馬拉松式，一連四日走訪港九新界招人才，更走入工地為工友們打氣加油！

註冊專門行業承造商聯會及香港顧問工程師協會代表

香港建築業承建商聯會代表

註冊專門行業承造商聯會代表

香港註冊承建商商會代表

香港建造商會代表

一連四日走訪港九新界鬧市及工地 落力招人才兼為工友打氣

建造業議會主席何安誠工程師聯同業界代表率先於「建造業應援車」首站旺角西洋菜南街一帶派發宣傳單張及與年輕人對話，聆聽他們的想法及介紹建造業前景和機遇，他指出：「未來十年，香港大型基建項目將陸續上馬，為應付龐大的工程數量，建造業界急需大量人才及新血入行。年輕人若能把握這黃金機遇，前途及錢途可兩者兼得。」

「應援隊」其後陸續走訪旺角朗豪坊、觀塘駿業街、荃灣千色匯、長沙灣大南西街及大圍村南道一帶接力招攬人才。另外，「建造業應援車」亦到訪了啟德東中九龍幹線、薄扶林瑪麗醫院及將軍澳入境事務大樓等多個工地，為一眾建造業界工友打氣。

建造業議會主席何安誠工程師聯同香港機電業工會聯合會代表率先於「建造業應援車」旺角首站派發宣傳單張及與年輕人對話，聆聽他們的想法及介紹建造業前景和機遇。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦表示：「議會將繼續與政府加緊合作，全方位培育本地人力，包括增加宣傳招募新血、加強本地培訓、提供明確的晉升階梯及推進科技應用等。而『香港建造業推廣計劃』正正是希望能鼓勵更多年青人加入建造業，擔任由前線工匠、技術人員至專業人士等不同職位，讓他們可各展所長，與我們一同建設香港。」

建造業議會執行總監鄭定寕工程師連同承建商授權簽署人協會代表及一眾建造業同仁到訪啟德東中九龍幹線工地，為建造業工友送上消暑水果及凍飲。

一眾業界代表包括香港機電業工會聯合會、香港建造業分包商聯會及香港機電工程商聯會更走訪了薄扶林瑪麗醫院工地(左) 及將軍澳入境事務大樓工地(右)接力為工友打氣。

應援隊送上凍飲及水果 工友表示感謝

「建造業應援車」活動一共向建造業工友送上超過1,500份消暑水果及凍飲，有工友表示，「投身建造業，發展一技之長，安居樂業」是自己的親身體驗，他們都是靠建造業養大仔女，同時亦感謝應援隊來到工地親身送上水果及凍飲，證明建造業內任何崗位都會被重視，只要各界都一條心，定能為香港建造美好將來。」

「建造業應援車」於多區工地派發1,500份消暑水果及凍飲，為業界工友送上心意打氣。

「建造業應援車」於多區工地派發1,500份消暑水果及凍飲，為業界工友送上心意打氣。

（資料及相片由客戶提供）