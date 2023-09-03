颱風蘇拉｜33班高鐵取消　城巴七線受塌樹影響續暫停服務

超強颱風「蘇拉」雖然已經遠離香港，不過交通仍未完全復常。港鐵表示，今日（3日）仍有逾30班高鐵取消，明日（4日）亦有一班會取消。

另外，城巴表示，由於受倒塌樹木影響，石澳及赤柱等山區路段，仍有路線未能通車，包括6X、14、65、260、314、9及X9號線暫停。



▼9月2日 颱風蘇拉襲港後西貢碼頭市面▼



+ 4

港鐵表示，今日有33班高鐵列車服務消息，涉及以下班次：

由香港西九龍站出發：G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418 、G6504、G100、G2964、G6506、G6502、G6512、G6514、G5604、G6114



由內地出發：G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99、G6503、G5615、G6505、G79、G319、G6513、G6509、G410/07



另外，G305終點站更改為廣州南站，不停香港西九龍站；G306則將出發站更改為廣州南站，不停香港西九龍站。

乘客可於30天退票

到9月4日，G306出發站同樣更改為廣州南站，不停香港西九龍站。另外，由內地出發的G6505，亦會暫停服務。港鐵表示，預計列車服務恢復後人流會較多，請乘客為行程預留充足時間。如需退票，乘客可於30天內辦理，並應盡量使用12306平台，不用急於前往香港西九龍站辦理。

城巴7線仍暫停服務

全港多區受塌樹影響，城巴表示，車務督察團隊與政府部門緊密聯繫，通宵巡查各主要路段，並協助處理倒塌樹木，及路面雜物。不過，石澳及赤柱等山區路段，仍受塌樹木影響而未能通車。受影響路線如下：

石澳：9、X9號暫停



赤柱：6X、14、65、260、314號暫停；6號改為於陽明山莊循環，73及973號改以海洋公園為總站



渣甸山：11號改於勵德邨循環

