知識產權署「正版正貨承諾」25周年　嘉許商戶鞏固購物天堂美譽

知識產權署「正版正貨承諾」計劃25周年誌慶暨商戶嘉許典禮已於九月六日圓滿結束，慶祝計劃成立25周年，並表揚長期參與計劃的商戶會員。

知識產權署署長黃福來在典禮致辭時表示，「正版正貨承諾」計劃成功地向零售業界及大眾推廣尊重知識產權的信息，是健全知識產權保障制度的重要組成部分，亦為建設香港成為區域知識產權貿易中心奠定堅實基礎。



全國政協委員及立法會議員邵家輝太平紳士致辭

逾1,750家零售商戶參與 成績有目共睹

黃福來說：「過去25年，我們與一眾發標貼機構及支持機構攜手合作，成功令『正版正貨承諾』計劃獲得零售業界、消費者與旅客的支持及肯定，當中零售商戶的踴躍參與令人鼓舞，目前已有超過1,750家零售商戶及7,400多間店鋪參與。」

知識產權署署長黃福來致辭

黃福來續說，知識產權署會繼續透過不同渠道，加強向消費者及旅客宣傳「正版正貨承諾」計劃，以提高他們對計劃的認識及鞏固香港「購物天堂」的美譽。

104商戶獲頒連續參與計劃20年嘉許狀

發標貼機構代表亦於典禮上向104名商戶會員頒發連續參與計劃20年的嘉許狀，表揚他們對計劃的長期支持。計劃的發標貼機構包括教育圖書零售業商會、港九電器商聯會、香港圖書文具業商會、香港知識產權保護協會、港九藥房總商會、香港唱片商會、香港零售管理協會、香港電腦商會、香港化粧品同業協會、香港鐘表業總會、香港瓷磚潔具業總商會及香港珠寶首飾業商會。其他支持機構包括消費者委員會、香港電腦保安事故協調中心、香港海關及香港互聯網註冊管理有限公司。

「正版正貨承諾」計劃詳情︰www.ipd.gov.hk/tc/promotional-activities/promotion-education/index_id_8.html

(資料及相片由客戶提供)