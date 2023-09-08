黑雨水浸｜大埔林村河水淹行人路　河魚上岸　區議員指防洪牆損毁

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，天文台昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，全港多區嚴重水浸。其中大埔林村河水位急漲，河水漫上行人路，有船接近沖上岸。有居民指「出世住大埔到依家都未見過呢個奇景，船都浸到上岸」、「真係30年都未見過浸到水平咗」。《香港01》記者清晨到大埔視察，赫然發現林村河邊路上有魚，相信自從河中被沖上岸。大埔區議員劉勇威於其社交平台表示，收到渠務署通知，大埔林村河兩岸有防洪牆被沖毁，呼籲民眾遠離。



▼9月8日凌晨 黑雨下大埔林村河一帶水浸▼



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大埔居民自昨晚開始，不斷在網上更新水浸情況，當中林村河河水漫上行人路，大埔墟市中心有隧道沒頂。接近大埔墟港鐵站路超級嚴重水浸，巴士駛過時被水湧入，差點死火。有居民表示，今次水位被比颱過蘇拉襲港時漲得更高。《香港01》記者凌晨到大埔視察，也於河邊的行人路上發現有魚。

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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大埔區議員毛家俊在其社交平台表示，大埔區內部分地方出現嚴重水浸，例如林村河畔、汀角路、水圍、九龍坑、大埔滘及林村等。渠務署及各相關部門已經出動處理，惟由於召喚個案眾多，加上主幹道被水淹，導致緊急車輛無法通行。他也表示，林村河市中心段的防洪牆有多處受損，請各位盡量遠離河邊。