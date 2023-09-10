科學園男電工疑維修電箱觸電亡　勞工處發停工通知書

香港科學園今日（10日）發生工業意外。一名38歲姓陳男電工疑在上址天台機房維修電箱時觸電，送院搶救不治。勞工處表示，對於在意外中有工友身故，處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。該部門正進行調查，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」。若調查發現有違例事項，定會依法處理。



勞工處發言人表示，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大樓進行與安裝太陽能板相關的電力工作，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。 發言人續稱，當局正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。

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根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款三百萬元及監禁六個月。

此外，勞工處會敦促僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。