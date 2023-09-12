長者幸福生活指南｜預早規劃樂齡生活　實現自助養老

銀髮族卸下工作重擔，生活本應更輕鬆愉快。不過隨着人口老化加上出生率下降，老有所依未必能實現，在未來如沒有家人或子女照顧，長者可以如何建立美好的樂齡生活，實現自助養老？想隨心所欲地走完人生旅程，立即參考以下「長者幸福生活指南」，為自己的樂齡生活及早做好準備！



人口老化與出生率下降是近年香港以至全球的趨勢，但無論未來是否有家人或子女照顧，都應該積極規劃晚年生活，為自己創造輕鬆自在的退休生活，體驗充實的第二人生。想擁有幸福樂齡生活可參考以下5大點：

1. 保持好奇心 善用科技改善生活

長者一定是科技白痴？不少長者掌握新科技的速度和年輕人一樣快，更善用社交平台，分享生活點滴，保持與親朋好友的聯繫，更可緊貼時事，掌握最新資訊，做到心境年輕。另一方面，時代進步，長者可發掘適合自己的樂齡科技，提升晚年生活質素，即使獨居長者也可得到完善照顧，例如善用藥物辨識應用程式、防遊走監察系統、升舉扶抱工具等。

2. 追夢永無止境 自我掌握快樂主權

年輕時用盡全力拼搏，或錯過不少追夢機會。踏入晚年，隨著工作和家庭負擔減少，長者擁有更多的時間和機會去實現曾經有過的夢想。無論是學習一門新的技能、到心儀地方旅行、寫作、繪畫或嘗試其他創作，都能夠充實身心，換個角度體驗生活的歸屬感。

3. 建立專屬朋友圈 確立正向心態

朋友是自己選擇的家人，亦是快樂老年的關鍵。即使是家人，亦有機會因為生活習慣及價值觀而產生衝突，相反與志同道合的朋友的相處可能更自在，滿足心靈需求。從年輕時積極拓展不同的社交圈子，建立有共同興趣的朋友，年老後也繼續保持良好的社交生活，對身心健康具正面影響。

4. 實行健康三寶 預約強健體魄

健康是最大的財富，要想晚年生活隨心所欲，擁有健康的身體至關重要。規律的作息時間，健康的飲食習慣，與適量的運動是人人都知道的健康三寶，但要身體力行才能為自己晚年預約一副強健的體魄。

5. 財務自主 身心無憂

要維持高質素的樂齡生活，財務獨立自主最為重要，面對年老時健康風險增加，及早計劃保障，萬一患上頑疾亦能獲得支援。Sun Life永明推出的永護保障計劃及永護保障計劃（守護版）（下稱「永護系列」）專為銀髮族而設，助您守護自己，安享無憂晚年。立即了解永護系列3大優勢：

1. 患末期疾病及嚴重腦退化症亦能獲得支援

永護系列針對晚年生活提供保障靈活性，若受保人被診斷證實患上嚴重腦退化症¹ 或末期疾病²，可100%預支基本計劃的身故保障，及時支援所需，為對抗疾病提供經濟支援。同時，永護系列提供市場罕有的精神上無行為能力指定保障領取人安排，預先指定家人可在緊急情況下從保單中索償，免卻繁複的法律程序，可安心對抗疾病。

2. 投保年齡高達74歲

年紀大一定難買保險？一般保險公司會要求年過70歲的投保人接受一系列詳細的身體檢查，仔細評估風險因素。永護系列投保年齡高達74歲³，而於現時簡易核保推廣活動下，無須體檢核保年齡亦高達74歲，投保時只需回答4條健康核保問題⁴，令投保過程更輕鬆簡單。

3. 保費具競爭力 早至10年保證回本

長者未必有固定收入，故保費亦是一大考量。永護系列以具競爭力保費助年長客戶建立人壽保障，並且最快10年保證回本⁵，減輕財政壓力，更為安心。

永護系列主打ESG投資概念，通過重點配置投資於碳排放較低而ESG評分較高的資產之中，靈活管理風險，優化機遇。為自己﹑家人提供保障同時，亦為世界的可持續發展出一分力。

本文所載之市場及健康資訊內容乃基於相信來自可靠來源，唯Sun Life永明並不保證其準確性或完整性，且不會為其招致的損失負責。本文只作一般參考之用。並非任何形式之保證或專業意見。本文既不構成任何建議、要約或邀請。本文亦不可作為任何協議出售或購買產品的根據。

計劃受條款及細則約束。本文所載資料僅為產品及摘要。有關釋義、完整的條款及保障﹑主要產品風險和不保事項的詳情，請參閱保單文件樣本。如果此產品摘要與保單文件內容不符，則以保單文件為準。詳情請參閱Sun Life永明網站：https://sunlife.co/cbps

¹ 只適用於永護保障計劃（守護版），「嚴重腦退化症」指經過認證的註冊神經科專科醫生或老年學專科醫生必須對由亞爾茲默氏病腦退化症或重度神經認知障礙腦退化症引起的永久性和嚴重認知障礙做出明確診斷，並通過臨床病史、神經認知測試和腦影像檢查確認。大腦必須有進行性和不可逆轉的變化，導致記憶力和智力下降，嚴重的認知功能障礙導致行為異常和社交能力減退。此外，受保人必須至少滿足以下標準之其中之一：

(a) 相隔6個月進行的2次簡易精神狀態檢查(MMSE)，2次均顯示得分低於30分中的10分，或在相隔6個月進行的其他2次標準和可接受的測試中，獲得同等嚴重程度得分；或

(b) 即使在專用設備的幫助下，受保人也無法進行6項日常生活活動中的至少3項，在整個活動過程中需要他人的身體協助，持續時間至少3個月，並導致永久無法執行相同操作。

²「末期疾病」指根據主診醫生及我們之醫務主任的意見受保人因病處於一種狀況很大可能性在12個月內（由診斷日起計）死亡。

³ 只適用於6年繳之保單。

⁴ 此簡易核保推廣期由2023年7月5日至2023年10月31日。推廣優惠受條款及細則約束。

⁵ 假設保單之保費繳付期為6年繳，同時保單並無額外保費。

（資料由客戶提供）