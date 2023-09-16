唐英年主持唐翔千誕辰100周年研討會　稱秉持父親愛國重教宗旨

全國政協常委、上海唐君遠教育基金會理事長唐英年，今日（16日）在上海主持「唐翔千先生誕辰100周年座談會暨學術研討會」。他表示將秉持父親唐翔千創立上海唐君遠教育基金會的「愛國重教，培養人才」宗旨，未來不僅繼續在內地推動高等教育發展，更會延伸至香港，支持本地人才培育工作。



研討會今日在上海大學舉行，主題是緬懷唐翔千創業之路和推動民族工商業發展的成就，傳承他實業救國裕民的家國情懷和守正創新，開拓進取，振興中華，利國利民的精神品格，以及弘揚愛國主義和振興中華的心。活動由上海唐君遠教育基金會、上海海外聯誼會、上海市政協港澳台僑委員會聯合主辦。

今日的座談會上還進行了三項儀式，分別是《世紀風範 - 唐翔千百年誕辰紀念文集》《百年樹人 - 上海唐君遠教育基金會慈善公益項目成果匯編》首次發行儀式；上海唐君遠教育基金會公益項目捐贈簽約儀式和「上海大學翔英創新創業中心」揭牌儀式。

唐翔千有「紡織大王」之稱，2018年3月10日離世。他成立以父親命名的上海唐君遠教育基金會，推動教育事業和人才培養。至2022年底，基金會資助項目達140多項，資助金額近4億元人民幣，受益8.5萬多人次。