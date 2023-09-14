「德勤高科技高成長」評選項目啟動　助創科企業登上國際舞台

自2015年成立創新及科技局（現為創新科技及工業局）至今，特區政府已投入接近2,000億元支援創科發展。去年發表的《施政報告》提出積極「搶企業」、 「搶人才」的措施，並且成立「香港投資管理有限公司」，歸一管理約600億元投資基金，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。



在政府帶頭推動下，商界亦加快投放資源，社會的創科氣氛愈來愈濃厚，香港創科企業又如何把握增長良機？近年，德勤於香港舉行「高科技高成長」評選項目，正為本地創科企業提供了一個平台，有助於提升品牌影響力，吸引優秀人才，同時擴展在銀行、私募基金和風險投資界的網絡，贏取香港以至大灣區各地政府和機構的認可、優惠政策和支持。

「高新科技界奧斯卡」 擁五大特點

「德勤高科技高成長」評選在1995年始創於美國矽谷，表彰不斷創新、高速成長的卓越企業，每年在全球30多個國家舉行。項目採用全球性的評估標準和方式，不但講求營業收入，亦著重自主知識產權、專利技術、商業模式，以及未來增長潛力，歷年多次成功捕捉到入選時尚處於早期成長階段的獨角獸企業，在國際間素有「高新科技界奧斯卡」之美譽。

作為「德勤中國高科技高成長」的子項目，「德勤香港高科技高成長」評選於2017年起舉辦，旨在嘉許香港高速成長、持續創新的創科企業，歷屆入選企業包括：商湯科技、AfterShip、GoGoX、Klook、LALAMOVE、Prenetics、WeLab Bank等。獲獎企業將自動成為「德勤中國高科技高成長」之候選企業，並能夠加入「德勤香港高科技高成長」俱樂部，獲得獨家支持參與「德勤全球500高科技高成長」平台。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，項目有五大特點，包括全球化優勢、客觀的評估標準和研究方法、基於逾20年中國創科企業基本數據而得到的行業趨勢及成功因素、預測成功科企的能力、協助獲獎企業提升國際影響力。

透過參與這項評選，創科企業將有機會踏上國際平台，前途無可限量。歐振興提到，項目結合德勤全球網絡資源和經驗的優勢，加上策略夥伴和支持機構的廣泛聯繫和專業知識，「自2017年以來，這個旗艦項目已有11間獲獎企業成為獨角獸，培育了更高的能見度、品牌識別度和無與倫比的全球成長前景。」

得獎企業把握「被看見」機遇 成功上市

於2017年上榜的商湯科技，受惠入選的正面影響，數年間高速增長，更成功於2021年在港交所上市。商湯科技亞太區香港總經理周宏謙分享，入選時公司成立了三年，項目提供了很好的機會，「讓大眾及投資者認識AI發展，發掘我們的強項。未來希望幫助不同企業完成AI轉型及發展，招攬更多人才入行。」

德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江（左）和商湯科技亞太區香港總經理周宏謙（右）

得獎後，商湯科技的曝光率大增，令更多投資者認識其技術和產品而打開更大商機，同時拓闊了創投及私募基金界的網絡。周宏謙指出，2023年是通用人工智能（Artificial General Intelligence，簡稱AGI）發展元年，預計不同企業在未來幾年會將前沿AGI技術融入其運作，並希望繼續與「德勤香港高科技高成長」項目合作，依據過去的成功，加上德勤的品牌和專業能力，幫助香港企業應用AI推動升級轉型。

新經濟基金 支持創新企業家

對於處於高速成長階段的創科企業來說，充裕的資金流是持續發展的重要一環。作為「德勤香港高科技高成長」項目的贊助商，滙豐深明創新科技正逐漸改寫經濟增長的傳統模式，並致力為創新產業的新一代企業家提供更多支持。

滙豐香港工商金融常務總監兼客戶業務主管艾卓（Thomas Elliott）表示︰「我們的新經濟領域的專才，可以為得獎的初創企業提供全方位的銀行服務。滙豐近期亦已提升多項針對創新經濟企業的方案，包括在香港及內地為初創和科技企業設立總額達30億美元的『滙豐新經濟信貸基金』，並設創投債務融資，為業務處於發展初期的企業推出切合所需的專屬融資。」

滙豐香港工商金融常務總監兼客戶業務主管艾卓（Thomas Elliott）

參選條件 角逐兩大項目

角逐「德勤香港高科技高成長」的企業須於香港營運三年以上，且2020財年營收不低於220萬港元。營運時間較短的企業則可參加「德勤香港明日之星」項目，參選須提交企業背景、管理團隊、核心競爭力、商業模式、產品、技術、行業和市場認受性等書面資料。

截止日期：2023年9月24日

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德勤香港高科技高成長

德勤香港明日之星

(資料及相片由客戶提供)