5G及綠色科技展覽｜回收協會啟動「自願性EV退役電池回收計劃」

一連4日的「香港電腦通訊節2023」日前圓滿結束，香港電器及電子設備回收協會亦連續3年主辦「5G及綠色科技展覽」。今屆展覽強調推廣ESG（環境、社會及管治）理念，協會會長沈嘉倫先生率先宣布協會將啟動「自願性EV退役電池回收計劃」，在開幕禮上環境保護署、環保回收業和與EV汽車相關的車行等出席代表的見證下，矢言電池回收有助推動電動汽車的可持續實踐及發展。另外，協會亦邀請了2間本地電訊商、4間本地5G科研機構的項目和9間中學分享各自解決環境問題的方案，各個創新方案均吸引入場人士駐足了解。



香港電器及電子設備回收協會啟動「自願性EV退役電池回收計劃」

香港電器及電子設備回收協會（下稱協會）自2021年開始，連續三年於香港電腦通訊節舉辦「5G及綠色科技展覽」（下稱展覽）。今屆展覽強調不但推廣ESG（環境、社會及管治）理念，更確立本地電動車電池回收發展，因為越來越多的電動汽車生產和銷售，預計未來幾年退役電池的數量將大幅增加，如果沒有適當的處理和回收，這些電池可能會對環境造成嚴重威脅。

立法會議員邱達根先生進行開幕禮致詞。

協會於今年年中獲環保署邀請，參與由商界環保協會發起有關政府擬議推行的「電動車退役電池生產者責任計劃」的討論，研究本地進行回收，一來解決了出口棄置鋰電池的困難，二來在運輸上亦避免了增加炭足跡和運營成本。因此，協會於首日的開幕禮上，宣佈將啟動「自願性EV退役電池回收計劃」，

協會會長沈嘉倫先生展望道：「憑藉過去十五年在充電池回收計劃的經驗，香港電器及電子設備回收協會落實推動本港電動汽車行業可持續實踐及發展，冀望成為政府『回收和再循環退役電動車電池計劃運營商』的理想合作夥伴。」

香港電器及電子設備回收協會會長沈嘉倫先生展望電池回收計劃，能推動本港電動汽車行業可持續實踐及發展。

多個單位分享環保方案

一連4日的展覽，協會邀請了多個單位出席，並分享各自解決環境問題的方案，包括2間本地電訊商（3香港及中國聯通）和4間本地5G科研機構Sky-Tech (I.T) Management Ltd、Cyber Age Ltd.、Albacastor Technology Limited和源興邦國際能源集團有限公司。

由本會會長及創會會長為創新科技及工業局局長孫東教授、政府資訊科技總監黃志光先生、前創新及科技局副局長鍾偉強博士，以及環境保護署首席環境保護主任(廢物管理及策略)賴國偉先生，介紹本會的展館及各特色方案。

本地電訊商

3Business向觀眾介紹多元化的5G科技方案，包括即插即用的5G流動寬頻服務、異常用電量實時提示等綠色方案。此外，其旗下的3Education團隊，亦展出不同的教育方案及綠色科技，包括照顧有特殊教育需要學生的5G智慧機械人及定位手帶方案，以及能有效改善學校輪候管理的實時遙距排隊系統。3Education希望能協助學校使用資訊科技提升教與學的效能，配合和記電訊香港的5G網絡，帶來各種智慧校園方案，便利校管及營造富趣味的學習環境。

另一間分享環保研發方案的本地電訊公司是中國聯通國際有限公司，他們以豐富的國際海陸纜資源、專家級的系統集成能力、數字技術融合創新的專業優勢，爲全球運營商客戶、企業客戶提供全球連接、雲計算、數據中心、ICT、物聯網等綜合信息解决方案，爲個人用户提供全球語音及數據漫游服務。

本地5G科研機構

今次有4間本地5G科研機構亦有展出自家的項目，AI Digital的「智能回收系統」是利用物聯網技術記錄回收量，並將數據發送並進行數據分析，亦同時為使用者提供獎勵計劃，鼓勵回收材料，減少資源浪費，提供ESG及可持續方案；Albacastor Technology Limited的UVENT 智能風喉系統透過物聯網智能監控，淨化技術減碳排放，有效地將有害物質轉化為水蒸氣，此項目曾獲得2021年度香港零售創新科技大獎及2023年滬港合作開放數據競賽總冠軍。

雲計算及行業信息化服務商Cyber Age Ltd.則聚焦政企私有雲，夥拍IoT廠家提供智慧方案給鄰近自來水客戶，包括: 感知層（Sensors）基礎層 （Servers，VM，雲）、支撐層（大數據）、應用層（Applications）、展現層（大屏\PC\移動端）；Sky-Tech (I.T) Management Ltd利用人工智能及物聯網，協助企業、政府及教育機構等升級其現有設備，享受新科技及減輕管理負擔。客戶有香港政府路政處、東華三院、IVE等。

9間中學

此外，合共有9間中學的學生亦有展出自己的環保方案。由3 Education推薦的分別是香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校和中華基督教會望覺堂啟愛學校的「虛擬實境及5G實時投影」、明愛馬鞍山中學的「智能環保生活」、荔景天主教中學的「壓電樓梯」、新會商陳白沙紀念中的「虛擬實境在課程發展的未來」、明愛聖若瑟中學的「可持續的未來：升級改造」，以及九龍三育中學的「環保風之路」和「環保共享食物櫃智慧供應鏈」。

另外亦有香港貴州文化交流基金推薦的兩間中學參加，運用綠色STEM展覽產品成果說明生活中環保概念並將之身體力行實踐出來，向公眾展示其概念作品，分別是將軍澳香島中學的「新式智能課室」，以及嘉諾撒培德書院的「智慧種植」。

一眾嘉賓均十分欣賞學生們的創意。

超過15個展區的創意天馬行空，令不少參加者嘆為觀止，故大家都紛紛停下腳步，駐足於展區當中了解上至專家、下至學生的創作環保方案。同場更有一個75平方米的專屬演講台，加上5x3米的超大LED螢幕，4天共有20場由科技界及教育界人才的分享，令大家更了解環保科技發展的趨向。

為期4日的展覽舉辦了多場講座，吸引了不少入場人士成為座上客。

想有ESG證書就要參加「ESG企業環保嘉許計劃」

近年商界發展均以ESG作基礎，就連在香港上市的公司亦要每年公佈ESG報告，旨在履行社會及環境責任，滿足當代和未來的發展。為了讓企業了解ESG方面的付出得到認可，協會將在九月推出「ESG企業環保嘉許計劃」，協會旗下的「充電池回收計劃」及「電子器材回收計劃」現有會員將自動成為參加者，同時亦歡迎新企業參與，獲得ESG證書。如欲參與，請即瀏覽：https://www.hkwra.org.hk/esg

協會將在九月推出「ESG企業環保嘉許計劃」，讓企業在ESG方面的付出得到認可。

「企業電腦及通訊產品回收計劃」鼓勵業界回收舊電子產品

為了嚮應《香港資源循環藍圖2035》的「零廢堆填」的願景，協會早於8月1日舉辦「企業電腦及通訊產品回收計劃」，鼓勵業界回收舊電腦或通訊設備，不論好壞均可轉廢為材。計劃所得的回收物品將交由回收商循環再造或翻新，並由協會與相關慈善團體合作轉贈有需要人士，而其餘的電子零件和物料則會拆件分類，再進行消磁清除資料便能全面回收。

鼓勵業界回收舊電腦或通訊設備，並由由協會同相關慈善團體進行轉贈，或者進行回收。

「企業電腦及通訊產品回收計劃」詳情

日期︰即日起至12月31日

對象︰全港中小企

參加方法︰單次捐贈主要電腦產品10件或以上（協會提供免費上門收集服務）

活動費用︰全免

想了解更多報名詳情，請即瀏覽：https://www.hkwra.org.hk/coporateccrp

（資料及相片由客戶提供）