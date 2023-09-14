Ocamp風波｜禁毒委員會籲大學生勿吸毒　上半年呈報3156人吸毒

禁毒常務委員會今日（14日）公布，今年上半年被呈報的整體吸毒人數有3156人，較去年同期上升12%，就近期有大學迎新營有學生被指吸食大麻，禁常會主席李國棟指出，不容毒品入侵學生生活，學生們在開學後會認識不少新朋友，切勿因一時好奇、朋輩壓力，甚至因為免費，而嘗試任何毒品。



禁常會主席李國棟指出，不容毒品入侵學生生活。（資料圖片）

根據藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期上升12%，由2813人上升至3156人，21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降13%，由421人下降至368人。

21歲以下青少年最常吸食可卡因及大麻

今年上半年最常被吸食的三類毒品依次為海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱「冰毒」）；21歲以下青少年被呈報最常吸食的三類毒品則依次為可卡因（俗稱「可樂」）、大麻和氯胺酮（俗稱「K仔」）。市民如有需要可致電24小時電話熱線186 186或以WhatsApp和微信聯絡98 186 186。

禁常會主席李國棟表示，關注近期有傳言指香港大專學生的活動懷疑涉及毒品，他強調「不容毒品入侵學生生活。禁常會冀盼大專院校加緊於校園推行禁毒預防教育，並得悉禁毒處已與院校接觸，以及會繼續為大、中、小學提供適切的禁毒預防教育資源，一起守護無毒校園文化」。

勿因好奇、朋輩壓力、免費嘗試任何毒品

他又指出，「開學後，學生們會認識不少新朋友，並參與各種社交活動和海外交流。我想藉此提醒年輕人，切勿因一時好奇、朋輩壓力，甚至因為免費，而嘗試任何毒品，包括大麻。此外，當面對生活或學業壓力，可以運動或其他興趣建立健康正向生活，若受情緒或精神問題困擾，應及早求醫或向社工求助。記住『一齊企硬 唔take嘢』！」

根據執法部門統計數字，在今年上半年審結而涉及毒品罪行的法院案件中，包括因販毒而被檢控的21歲以下青少年，定罪率均高近九成。禁毒處發言人強調年輕並不是求情理由，販運10克以下可卡因已可判2至5年監禁。