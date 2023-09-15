同志3P派對期間猝死 男友冒認死者欲掉包被揭 認販毒等罪囚82月
男同志情侶與一男到酒店房開3P性愛派對期間，其中一人疑喝下俗稱「G水」的迷姦藥後不適，後更證實死亡。死者任運輸工的男友期時因涉及其他案件被通緝，警方到場調查時，運輸工向警員報以男友的名字，更向警員遞上男友的身份證。惟警員事後調查時發現運輸工並非身份證上的人，驗指紋後查明其真正身份後，再追問並揭發運輸工除「掉包」之外，該3人派對外，並曾叫另一男到場為眾人注射毒品，又在多個地點搜出「G水」、冰毒及搖頭丸等毒品。
運輸工與被邀到場為人注射毒品的男子，今(15日)在高等法院認販毒罪，運輸工並承認妨礙司法公正的罪名。法官判刑時運輸工隱瞞身份愚蠢，因為他必定會被警方揭發。考慮兩被告的案底及角色，判運輸工入獄6年10個月，被邀到房為人注射毒品的男子則入獄6年4個月。
兩名被告均有多項案底
兩名被告：莫志豪(36歲，運輸工)，和林志得(39歲，銷售員)。他們均有多項案底，其中林曾因販毒罪於2019年被判入獄5年。莫承認1項妨礙司法公正，及1項管有危險藥物罪，林則承認1項管有危險藥物罪。另兩名被告同承認1項販運危險藥物罪。
莫向警出示已死男友的身份證
案情指，2021年4月17日晚上11時許，警員接報有人昏迷，並到跑馬地一酒店房間調查，發現莫和一名全身赤裸的男子一起，該男子其後證實死亡(下稱死者)。莫向警員自稱姓陳，又向警員出示死者的身份證，假裝屬莫所有。又稱死者姓莫，並把他自己的身份證當是死者的身份證展示給警員。死者真實姓名是陳梓聰，並非姓莫。
指死者曾服冰毒G水及偉哥
警方在房內檢獲毒品，莫涉管有危險藥物被捕，他在警員記事冊簽名和其後的錄影會面中，均自稱姓陳。莫在會面時稱，他和死者在同志的社交平台結識，其後拍拖，又指死者曾服用冰毒和「G水」，亦會服食「偉哥」。他按死者要求訂跑馬地酒店的房間，又邀請男子「阿K」到房參與性活動。林亦曾到房替「阿K」注射冰毒。死者之後到房，惟他服用「G水」後嘔吐，莫遂找職員協助及召救護車。
由於莫身上檢被獲另一銅鑼灣酒店房間的房卡，警員押他到房間時，再檢獲冰毒等毒品。
警兩日後發現莫並非姓陳
同月19日，警員發現莫的外貌和陳身份證上的照片不符，指模比對後，發現其真名為莫志豪，因而將他拘捕。在另一錄影會面中，莫解釋因他涉及另三宗案件被通緝，加上擔心被警方懷疑他涉及命案，遂冒認是陳梓聰。
與另一男性行為時見男友曾服大量G水
莫又透露，他在跑馬地酒店房間和「阿K」進行性行為時，死者到達並服用大量「G 水」。「阿K」離開後，死者之臉色變得蒼白，身體冰冷，他便找職員協助。他又指在酒店房間的毒品屬死者所有。
林聲稱未有替莫注射冰毒
警方同日拘捕林，並在林於荃灣的住所檢獲冰毒、迷姦水和搖頭丸等。林在警誡下承認曾到跑馬地酒店的酒房，但因莫手臂紅腫，未有替莫注射冰毒，他未有替房間另一人注射。他離開時，死者仍未到達。
警在兩酒店房及一單位搜獲毒品
警方其後在林於尖沙咀租用的一間酒店房內發現毒品。莫及後向警方承認，荃灣單位找到毒品是他留下。警方在荃灣單位、銅鑼灣和尖沙咀酒店房間，合共檢獲逾5700克的「G 水」、約40克冰毒和小量搖頭丸。
案件編號：HCCC129/2023