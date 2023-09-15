同志3P派對期間猝死　男友冒認死者欲掉包被揭　認販毒等罪囚82月

男同志情侶與一男到酒店房開3P性愛派對期間，其中一人疑喝下俗稱「G水」的迷姦藥後不適，後更證實死亡。死者任運輸工的男友期時因涉及其他案件被通緝，警方到場調查時，運輸工向警員報以男友的名字，更向警員遞上男友的身份證。惟警員事後調查時發現運輸工並非身份證上的人，驗指紋後查明其真正身份後，再追問並揭發運輸工除「掉包」之外，該3人派對外，並曾叫另一男到場為眾人注射毒品，又在多個地點搜出「G水」、冰毒及搖頭丸等毒品。



運輸工與被邀到場為人注射毒品的男子，今(15日)在高等法院認販毒罪，運輸工並承認妨礙司法公正的罪名。法官判刑時運輸工隱瞞身份愚蠢，因為他必定會被警方揭發。考慮兩被告的案底及角色，判運輸工入獄6年10個月，被邀到房為人注射毒品的男子則入獄6年4個月。



兩名被告：莫志豪和林志得在高等法院認販毒等罪後，分別被判囚6年10月及6年4月。

兩名被告均有多項案底

兩名被告：莫志豪(36歲，運輸工)，和林志得(39歲，銷售員)。他們均有多項案底，其中林曾因販毒罪於2019年被判入獄5年。莫承認1項妨礙司法公正，及1項管有危險藥物罪，林則承認1項管有危險藥物罪。另兩名被告同承認1項販運危險藥物罪。

莫向警出示已死男友的身份證

案情指，2021年4月17日晚上11時許，警員接報有人昏迷，並到跑馬地一酒店房間調查，發現莫和一名全身赤裸的男子一起，該男子其後證實死亡(下稱死者)。莫向警員自稱姓陳，又向警員出示死者的身份證，假裝屬莫所有。又稱死者姓莫，並把他自己的身份證當是死者的身份證展示給警員。死者真實姓名是陳梓聰，並非姓莫。

指死者曾服冰毒G水及偉哥

警方在房內檢獲毒品，莫涉管有危險藥物被捕，他在警員記事冊簽名和其後的錄影會面中，均自稱姓陳。莫在會面時稱，他和死者在同志的社交平台結識，其後拍拖，又指死者曾服用冰毒和「G水」，亦會服食「偉哥」。他按死者要求訂跑馬地酒店的房間，又邀請男子「阿K」到房參與性活動。林亦曾到房替「阿K」注射冰毒。死者之後到房，惟他服用「G水」後嘔吐，莫遂找職員協助及召救護車。

由於莫身上檢被獲另一銅鑼灣酒店房間的房卡，警員押他到房間時，再檢獲冰毒等毒品。

警兩日後發現莫並非姓陳

同月19日，警員發現莫的外貌和陳身份證上的照片不符，指模比對後，發現其真名為莫志豪，因而將他拘捕。在另一錄影會面中，莫解釋因他涉及另三宗案件被通緝，加上擔心被警方懷疑他涉及命案，遂冒認是陳梓聰。

首被告莫志豪與男友陳梓聰及另一男在酒仔一酒店房開性愛派對時陳猝死。

與另一男性行為時見男友曾服大量G水

莫又透露，他在跑馬地酒店房間和「阿K」進行性行為時，死者到達並服用大量「G 水」。「阿K」離開後，死者之臉色變得蒼白，身體冰冷，他便找職員協助。他又指在酒店房間的毒品屬死者所有。

林聲稱未有替莫注射冰毒

警方同日拘捕林，並在林於荃灣的住所檢獲冰毒、迷姦水和搖頭丸等。林在警誡下承認曾到跑馬地酒店的酒房，但因莫手臂紅腫，未有替莫注射冰毒，他未有替房間另一人注射。他離開時，死者仍未到達。

警在兩酒店房及一單位搜獲毒品

警方其後在林於尖沙咀租用的一間酒店房內發現毒品。莫及後向警方承認，荃灣單位找到毒品是他留下。警方在荃灣單位、銅鑼灣和尖沙咀酒店房間，合共檢獲逾5700克的「G 水」、約40克冰毒和小量搖頭丸。

案件編號：HCCC129/2023