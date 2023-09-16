醫療事故｜穿安全背心60歲婦醫院病房繃帶纏繞頸部　急救無效亡

醫院管理局表示，一名60歲女病人因左手受傷和精神紊亂，昨日（15日）被送往伊利沙伯醫院急症室治療後，入住特別觀察病房留醫。由於病人有傷害自己的意圖，醫護人員為病人穿着安全背心及以肢體固定帶固定病人，病房職員今日（16日）凌晨發現病人頸部有繃帶纏繞，醫護人員立即移除繃帶及進行急救，惟病人最終不治。院方已即時報警，全力配合警方調查。



伊利沙伯醫院醫院。（資料圖片）

女病人有傷害自己意圖 肢體被固定帶固定

伊利沙伯醫院表示，由於病人有傷害自己的意圖，醫護人員為病人穿着安全背心及以肢體固定帶固定病人，並一直密切監察其狀況。醫護人員曾於今日凌晨約3時進入病室觀察病人臨床情況，當時病人情況穩定，並無異樣。病房職員其後於約3時30分發現病人頸部有繃帶纏繞，醫護人員立即移除繃帶及進行急救，惟病人於早上約4時半離世。

院方稱已即時報警，會全力配合警方調查，對事件感到難過，並向家屬致以深切慰問，會為家屬提供所需協助。院方表示，非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

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