消委會黑客入侵｜員工客戶資料7小時予取予攜　消委會：不交贖金

消費者委員會電腦系統遭黑客入侵，投訴人及《選擇》月刊訂戶資料外洩，消委會今早（22日）召開記者會交代事件。消委會主席陳錦榮表示，周三（20日）發現電腦系統於遭黑客勒索軟件入侵7小時，黑客要求消委會於明晚（23日）11時20分前繳交50萬美元贖金，若遲該時間則要交70萬美元。不過，消委會稱絕對不會繳交贖金，並會全力配合警方的調查工作，希望早日將有關人士繩之於法。



消委會網頁顯示，9月20日系統發生故障。（消委會網頁截圖）

消委會主席陳錦榮在記者會稱，於周三（20日）發現電腦系統於遭黑客勒索軟件入侵7小時，但現時未能確認被盜數據內容，估計涉及四類人士資料，1)員工、前員工及求職者的身分證號碼及住址等資料；2)《選擇》月刊訂戶，包括8000名曾提供信用卡資料用戶；3)曾向消委會投訴人士；4）合作夥伴，涉及公司地址、電郵及電話號碼等資料。

消委會主席陳錦榮（右）9月22日表示，在9月20日早上發現電腦系統遭黑客惡意軟件入侵，導致8成系統被破壞。（黃寶瑩攝）

陳錦榮就事件向公眾致歉，稱已即時加強系統保安措施，未來數天會接觸可能受影響人士。陳錦榮續稱，被入侵7小時，系統較正常流量多出65GB，會否個人資料外竊及其他資料正在調查當中，會透過不同渠道即時公布。消委會在未來數天接觸可能受影響人士，提醒他們提高警覺。若收到可疑連結、電郵或訊息，切勿開啟或點擊，加強保障網絡安全。

+ 5

陳又指，黑客是於周二（19日）傍晚約6時開始入侵系統，直至翌日早上員工上班系統未能登入，才發現系統遭黑客攻擊，而黑客要求消委會於明晚（23日）11時20分前繳交50萬美元贖金，若遲該時間則要交70萬美元。不過，消委會稱絕對不會繳交贖金，並會全力配合警方的調查工作，希望早日將有關人士繩之於法。