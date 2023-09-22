消委會｜遭黑客入侵7小時失員工、客戶資料　消委會：不會交贖金

消費者委員會電腦系統遭黑客入侵，投訴人及《選擇》月刊訂戶資料外洩。據了解，黑客已向消委會提出勒索。消委會今早（22日）召開記者會交代事件。消委會主席陳錦榮表示，9月20日被黑客入侵，時間長達7小時，八成系統被破壞，涉及員工、客戶數據，以及其他內部紀錄。



消委會網頁顯示，9月20日系統發生故障。（消委會網頁截圖）

【10:26】消費者委員會總幹事黃鳳嫺指，現時很難追查外洩資料，可能要等到被「撕票」時才了解哪些資料被外洩。她強調消委會著重網絡安全，也有提升相關措施，並定期進行風行評估。

【10:23】消委會稱，正努力重建及修復系統。

【10:16】消委會強烈譴責黑客活動，稱絕對不會交付贖金，並會全力配合警方調查。

【10:12】消委會稱，黑客勒索郵件要求9月23日晚上11時20分前繳50萬美元贖金。

【10:05】消委會指，被盜取資料可能包括員工、前員工及其家屬，以及空缺申請人的資料，如身份證號碼、住址、出生日期和履歷；另外包括《選擇》月刊訂戶資料，當中包括約8000名曾向消委會提供信用卡資料的訂戶、消費投訴人士的資料；同時亦可能包括消委會合作夥伴，保存的資料包括公司地址、電話、電郵，部份或存有手機號碼。

【10:00】消委會主席陳錦榮表示，9月20日（周三）被黑客入侵，時間長達7小時，八成系統被破壞，涉及員工、客戶數據，以及其他內部紀錄。