「樂善港龍中秋鄉連心」 連繫鄉港 共慶中秋

適逢中秋佳節將至，九龍樂善堂與香港黑龍江社團總會，合辦「樂善港龍中秋鄉連心」送暖活動，為黃大仙、九龍城、荃灣等區逾1,400戶長者及基層家庭送上禮物包及愛心月餅，共慶中秋。逾350名義工於9月16日(星期六)早上，齊集樂善堂王仲銘中學禮堂，由主禮嘉賓黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、中聯辦社聯部副處長王崴先生、九龍樂善堂李聖根主席、香港黑龍江社團總會主席兼2013年度九龍樂善堂主席韓世灝博士MH、九龍樂善堂常務總理及總幹事，與及香港黑龍江社團總會一眾榮譽會長帶領義工進行誓師儀式。



主禮嘉賓黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士(左八)、中聯辦社聯部王崴副處長(左七)、樂善堂李聖根主席(右七)、香港黑龍江社團總會韓世灝主席MH(左六)、樂善堂常務總理、劉愛詩總幹事MH(右一)及香港黑龍江社團總會一眾榮譽會長於樂善堂王仲銘中學為「樂善港龍中秋鄉連心」送暖活動進行啟動儀式。

樂善堂李聖根主席於典禮上致辭時表示樂善堂一直都與不同團體協作交流，今次與香港黑龍江社團總會合辦送暖活動，十分感謝樂善堂常務總理會、民政事務總署「鄉、港連心計劃」及各愛心企業贊助今次的活動。禮物包內除了有中秋月餅外，還包括黑龍江土產食物，讓廣大市民了解黑龍江家鄉文化，加深對中華文化的認識及國家的歸屬感，推廣愛國、愛港、愛鄉的精神。

黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士(右二)、樂善堂李聖根主席(左一)及港龍會韓世灝主席MH(右一)頒發感謝狀予善心贊助企業。

黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、中聯辦社聯部王崴副處長、樂善堂李聖根主席、港龍會韓世灝主席MH及黎諾懿先生到黃大仙東頭邨上門派發禮物包予長者。

樂善堂服務香港已逾143年，一直十分關注長者需要，轄屬安老單位為長者提供健康管理及舉辦不同社交康樂活動等；並推動灣區養老，與「椿萱茂」合作舉辦灣區院舍照顧服務體驗團，長者都表示對內地院舍的質量和服務十分滿意。

扶貧方面，本堂於2017年起推展過渡性房屋計劃「樂屋」，支援居於不適切住所的基層家庭。去年亦於東頭邨開設「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，提供優質及價廉的營養膳食。本堂將繼續開展更多扶貧項目，包括年底開設社區客廳及明年入伙位於大埔和觀塘的新過渡性房屋項目，擴展服務範圍。本堂「樂善關懷基金」早前亦撥款一百萬元，向受雨災影響的弱勢社群提供緊急經濟援助，幫助他們渡過難關。

香港黑龍江社團總會韓世灝主席MH致辭時表示香港黑龍江社團總會是爲了團結黑龍江籍社團和鄉親而成立，一直堅持愛國愛港愛家鄉，深入參與社會事務，為社會做實事、好事；促進龍港相互交流與合作，支持家鄉經濟建設和社會公益事業的發展；弘揚中華傳統文化，加強與內地特別是黑龍江省的交流和合作，支持和參與各項公益慈善事業等。

樂善堂莫文韜副主席(左二)及温文蕙副主席(左一)到訪黃大仙東頭邨派發禮物包，傳遞關愛。

樂善堂李茂銘常務總理(右一)、鍾子權常務總理MH(左一)及黃樹源常務總理(中)到黃大仙東頭邨派發禮物包，共慶中秋。

黑龍江省位於祖國東北地區，盛產大豆、小麥、玉米、馬鈴薯、水稻等糧食作物，物產資源豐富；礦產資源豐富，已發現的礦產達131種，旅遊資源特色鮮明，冰雪資源更堪稱全國之最。是次活動的愛心禮物包內有五款來自黑龍江的家鄉產品，包括廣受讚譽、顆粒飽滿、香味濃郁的五常大米；來自大興安嶺的純天然野生雪耳；中國國家地理標誌產品 – 使用黑龍江大豆製作的豆漿粉；以及來自世界上最肥沃的土壤 - 黑土地的幾款食品。港龍會希望探訪的家庭通過本次活動可以更加了解位於祖國東北部的寶藏省份 - 黑龍江省。

香港黑龍江社團總會施養善榮譽會長兼秘書長(左一)、施海平榮譽會長(左二)及張弓榮譽會長(右二)到黃大仙東頭邨探訪長者。

香港黑龍江社團總會郭立華榮譽會長(右一)及李巳然榮譽會長(右二)到黃大仙東匯邨向長者派發禮物包。

韓主席續表示港龍會將繼續借助各種形式的宣傳、倡導和不同活動來呼籲社會關注弱勢群體的困境，促進公眾的關注和關心，並爭取更多的支持和幫助，組織各種籌款活動，募集資金或物資資助弱勢群體。

一眾義工及嘉賓包括藝人黎諾懿隨後分別出發上門探訪長者。長者們收到禮物包後表示對家鄉食品十分感興趣，亦讚賞月餅的包裝十分精美，並向義工傾訴自己的生活日常事，包括最近的颱風及暴雨經歷。有長者表示感謝地區民政事務處及慈善機構如樂善堂出錢出力協助渡過難關。

義工到荃灣區派發禮物包及月餅予區內長者，共慶中秋。

義工於港島區派發禮物包及月餅予區內長者。

活動凝聚不同企業及團體義工參與，一同行義，共建關愛文化。

愛心企業組織義工隊參與。

樂善堂李聖根主席表示將繼續舉辦更多義工活動，凝聚社會資源和力量，深入社區，關心更多弱勢人士，一同積極行義，共建關愛文化! 他期望往後的活動義工及探訪人數可以再創新高，讓更多人受惠。

(資料及相片由客戶提供）