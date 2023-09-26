全面加強控煙措施 實現「你」想無煙香港 保護公眾健康
為了進一步實現無煙香港，政府在今年7月推出《活力健康 無煙香港》控煙策略公眾諮詢，提出了四大控煙策略，包括：「管供應，降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」、「重教育、助戒煙」。香港吸煙與健康委員會（委員會）歡迎政府聆聽市民意見，並倡議全方位加強控煙措施，包括擴大法定禁煙區、大幅增加煙草稅、禁止調味煙草產品、實施全煙害警示包裝等，為下一代共建無煙香港。
香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，「由於二手煙的影響之大，除了增加煙草稅、實施全煙害警示包裝外，擴大法定禁煙區亦非常重要。我們倡議所有社區設施，如：社區中心、青少年中心、老人院等，範圍以外10米亦設為禁煙區。澳門已於2018年通過立法將所有巴士站10米範圍定為禁煙區，我們亦希望香港能做到。」
加煙草稅是最有效的控煙措施
吸煙是全球疾病負擔的第二大風險因素。吸煙令香港每年近7,000人死亡，其中約700人因吸入二手煙所引致。根據2020年數字，在本港不同癌症中，肺癌的病發及死亡個案宗數最多。研究亦提到，約80%的肺癌死亡個案與吸煙相關，臨床研究發現每10 宗肺癌死亡的個案中有9 宗是因吸煙或接觸二手煙導致。
世界衞生組織（世衞）指出，增加煙草稅以提升煙草價格是單一最有效的控煙措施。煙草價格每增加10%，便能減少高收入地區的整體煙草消耗4%。香港煙草稅自2015年起連續八年凍結，今年才每支捲煙的煙草稅增加6毫，即上調約31.5%，然而煙草稅佔煙草零售價格的比例仍遠低於世衞建議水平(75%或以上)。委員會建議，來年大幅增加煙草稅，以令煙草稅達到世界衞生組織建議的75%目標，並此後每年按通脹之上額外增加煙草稅，以持續減低煙草產品的可負擔性，維持推動戒煙的效力。
促禁邊行走邊吸煙 減低二手煙禍害
推動戒煙及預防吸煙固然重要，而保障非吸煙人士免受煙害，減輕公共衞生及醫療負擔，亦相當迫切。根據「控煙政策調查2021」，有近60%受訪者表示過去七日接觸到二手煙。市民對於擴大禁煙區的支持强烈，逾六成受訪者支持於所有室外公眾場所禁煙。香港大學公共衞生學院在2019-2020年進行的調查亦發現，有61.3%的小學生在過去七天曾經接觸二手煙，當中在家中及家以外接觸二手煙的比例分別為42.3%及48.0%。結果反映政府有需要再進一步擴大法定禁煙區以保護非吸煙者。
委員會過往收到市民很多關於「邊行邊食煙」的投訴，市民在行人天橋、繁忙的街道等飽受二手煙危害。委員會建議擴大法定禁煙範圍至人流高或暴露時間長、並且難避開二手煙霧的地方，例如行人天橋、公共交通候車區、行人過路處及大廈出入口範圍，以及公眾經常出入的公共或社區設施如學校和醫院附近的指定範圍。同時，禁止「邊行走邊吸煙」。
禁止調味煙草產品 保障下一代健康
煙草商在煙草產品中加入調味劑，如薄荷味及水果味等，提高煙草產品的適口性，令年輕人及女性更容易染上煙癮。政府統計處最近一期的報告書顯示，本港近60%的20-29歲的年輕吸煙人士及吸煙女性首次吸食的捲煙是調味捲煙，另外有近60%的年輕吸煙人士及70%的吸煙女性現時使用調味捲煙。
委員會建議政府從速禁止在煙草產品加入任何味道、任何添加劑（例如減少煙草刺喉的添加成分）及其他添加劑配件產品，保障下一代健康。
全煙害警示包裝 杜絕另類煙草宣傳
香港自2007年採用煙害圖象警示，及後逐漸加強，目前煙包警告圖像所佔煙包的面積增至85%。澳洲於2012年12月成為首個推行全煙害警示包裝的國家，研究證實措施可防止利用煙包作宣傳、增強吸煙禍害的教育和警示、減低煙草產品的吸引力和滿意度、及加強吸煙人士的戒煙意欲。香港目前煙包警告圖像所佔煙包的面積為85%，委員會建議政府採用全煙害警示包裝，並實施煙害圖象警示輪換交替或定期更新警示圖象，以維持圖象警示的效用。
委員會連月來舉行宣傳及倡議活動，鼓勵公眾踴躍支持今次公眾諮詢，包括早前舉行「『你』想無煙香港」宣傳活動，獲政府官員、立法會議員、學術界、醫護界、教育界、家校合作及社區組織，以及戒煙服務機構代表參與。主禮嘉賓包括醫務衞生局局長盧寵茂教授、衞生署規管事務總監趙佩燕醫生、醫院管理局策略發展總監程偉權醫生，以及香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。盧寵茂表示，雖然現時香港吸煙率已降至9.5%，但仍有接近60萬煙民之多，希望在2025年將吸煙率減至7.8%，一同打造無煙香港。委員會主席湯修齊則指，從今次控煙公眾諮詢看到政府及公眾對加強控煙政策的決心，委員會繼續致力倡議更多加強控煙措施，儘快達致無煙香港的目標。
為推動戒煙及預防下一代開始吸煙，保障公眾健康，杜絕煙草為社會帶來的沉重健康損失和經濟負擔，請大家把握機會反映對加強控煙的意見，同時支持香港吸煙與健康委員會的倡議。
「活力健康 無煙香港」控煙策略公眾諮詢
發表意見：http://tobacco-free-survey.com.hk
支持委員會倡議：http://smokefree.hk/future
(資料及相片由客戶提供）