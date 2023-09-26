全面加強控煙措施　實現「你」想無煙香港 保護公眾健康

為了進一步實現無煙香港，政府在今年7月推出《活力健康 無煙香港》控煙策略公眾諮詢，提出了四大控煙策略，包括：「管供應，降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」、「重教育、助戒煙」。香港吸煙與健康委員會（委員會）歡迎政府聆聽市民意見，並倡議全方位加強控煙措施，包括擴大法定禁煙區、大幅增加煙草稅、禁止調味煙草產品、實施全煙害警示包裝等，為下一代共建無煙香港。



醫務衞生局局長盧寵茂(左)和香港吸煙與健康委員會主席湯修齊呼籲公眾就控煙策略公眾諮詢踴躍發表意見。湯修齊相信，公眾諮詢能凝聚社會共識，向政府倡議更多保障公眾健康的控煙政策。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，「由於二手煙的影響之大，除了增加煙草稅、實施全煙害警示包裝外，擴大法定禁煙區亦非常重要。我們倡議所有社區設施，如：社區中心、青少年中心、老人院等，範圍以外10米亦設為禁煙區。澳門已於2018年通過立法將所有巴士站10米範圍定為禁煙區，我們亦希望香港能做到。」

加煙草稅是最有效的控煙措施

吸煙是全球疾病負擔的第二大風險因素。吸煙令香港每年近7,000人死亡，其中約700人因吸入二手煙所引致。根據2020年數字，在本港不同癌症中，肺癌的病發及死亡個案宗數最多。研究亦提到，約80%的肺癌死亡個案與吸煙相關，臨床研究發現每10 宗肺癌死亡的個案中有9 宗是因吸煙或接觸二手煙導致。

世界衞生組織（世衞）指出，增加煙草稅以提升煙草價格是單一最有效的控煙措施。煙草價格每增加10%，便能減少高收入地區的整體煙草消耗4%。香港煙草稅自2015年起連續八年凍結，今年才每支捲煙的煙草稅增加6毫，即上調約31.5%，然而煙草稅佔煙草零售價格的比例仍遠低於世衞建議水平(75%或以上)。委員會建議，來年大幅增加煙草稅，以令煙草稅達到世界衞生組織建議的75%目標，並此後每年按通脹之上額外增加煙草稅，以持續減低煙草產品的可負擔性，維持推動戒煙的效力。

香港吸煙與健康委會早前舉行「『你』想無煙香港」宣傳活動，一眾嘉賓呼籲市民就控煙策略公眾諮詢踴躍發表意見。

促禁邊行走邊吸煙 減低二手煙禍害

推動戒煙及預防吸煙固然重要，而保障非吸煙人士免受煙害，減輕公共衞生及醫療負擔，亦相當迫切。根據「控煙政策調查2021」，有近60%受訪者表示過去七日接觸到二手煙。市民對於擴大禁煙區的支持强烈，逾六成受訪者支持於所有室外公眾場所禁煙。香港大學公共衞生學院在2019-2020年進行的調查亦發現，有61.3%的小學生在過去七天曾經接觸二手煙，當中在家中及家以外接觸二手煙的比例分別為42.3%及48.0%。結果反映政府有需要再進一步擴大法定禁煙區以保護非吸煙者。

委員會過往收到市民很多關於「邊行邊食煙」的投訴，市民在行人天橋、繁忙的街道等飽受二手煙危害。委員會建議擴大法定禁煙範圍至人流高或暴露時間長、並且難避開二手煙霧的地方，例如行人天橋、公共交通候車區、行人過路處及大廈出入口範圍，以及公眾經常出入的公共或社區設施如學校和醫院附近的指定範圍。同時，禁止「邊行走邊吸煙」。

市民在委員會舉辦的活動積極發表意見。

禁止調味煙草產品 保障下一代健康

煙草商在煙草產品中加入調味劑，如薄荷味及水果味等，提高煙草產品的適口性，令年輕人及女性更容易染上煙癮。政府統計處最近一期的報告書顯示，本港近60%的20-29歲的年輕吸煙人士及吸煙女性首次吸食的捲煙是調味捲煙，另外有近60%的年輕吸煙人士及70%的吸煙女性現時使用調味捲煙。

委員會建議政府從速禁止在煙草產品加入任何味道、任何添加劑（例如減少煙草刺喉的添加成分）及其他添加劑配件產品，保障下一代健康。

醫務衞生局局長盧寵茂教授於委員會活動上與「無煙 Teens 精英計劃」得獎隊伍聖傑靈女子中學的學生代表交流控煙願景。

全煙害警示包裝 杜絕另類煙草宣傳

香港自2007年採用煙害圖象警示，及後逐漸加強，目前煙包警告圖像所佔煙包的面積增至85%。澳洲於2012年12月成為首個推行全煙害警示包裝的國家，研究證實措施可防止利用煙包作宣傳、增強吸煙禍害的教育和警示、減低煙草產品的吸引力和滿意度、及加強吸煙人士的戒煙意欲。香港目前煙包警告圖像所佔煙包的面積為85%，委員會建議政府採用全煙害警示包裝，並實施煙害圖象警示輪換交替或定期更新警示圖象，以維持圖象警示的效用。

委員會連月來舉行宣傳及倡議活動，鼓勵公眾踴躍支持今次公眾諮詢，包括早前舉行「『你』想無煙香港」宣傳活動，獲政府官員、立法會議員、學術界、醫護界、教育界、家校合作及社區組織，以及戒煙服務機構代表參與。主禮嘉賓包括醫務衞生局局長盧寵茂教授、衞生署規管事務總監趙佩燕醫生、醫院管理局策略發展總監程偉權醫生，以及香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。盧寵茂表示，雖然現時香港吸煙率已降至9.5%，但仍有接近60萬煙民之多，希望在2025年將吸煙率減至7.8%，一同打造無煙香港。委員會主席湯修齊則指，從今次控煙公眾諮詢看到政府及公眾對加強控煙政策的決心，委員會繼續致力倡議更多加強控煙措施，儘快達致無煙香港的目標。

為推動戒煙及預防下一代開始吸煙，保障公眾健康，杜絕煙草為社會帶來的沉重健康損失和經濟負擔，請大家把握機會反映對加強控煙的意見，同時支持香港吸煙與健康委員會的倡議。

「活力健康 無煙香港」控煙策略公眾諮詢

發表意見：http://tobacco-free-survey.com.hk

支持委員會倡議：http://smokefree.hk/future

(資料及相片由客戶提供）