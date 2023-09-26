國際車牌｜運輸署推網上申國際駕駛許可證　一般可10個工作天辦妥

出外旅遊要享受自駕遊樂趣，其中一個方法就是申請國際駕駛許可證，即俗稱「國際車牌」。運輸署今日（26日）宣布推出網上申領國際駕駛許可證服務，「智方便+」用戶或持有效個人數碼證書的合資格申請人可經香港政府一站通網站辦妥整個申請程序，然後經郵遞方式收取國際駕駛許可證，無須親身前往牌照事務處。運輸署指，在收到網上申請後，一般可於10個工作天內將成功申請的國際駕駛許可證以掛號方式寄給申請人。



香港政府一站通網站辦證頁面

運輸署9月26日宣布推出網上申領國際駕駛許可證服務，「智方便+」用戶或持有效個人數碼證書合資格申請人可經一站通網站辦理申請，然後經郵遞方式收取國際駕駛許可證，無須親身前往牌照事務處。（資料圖片/張浩維攝）

運輸署提醒應預留充足時間申領國際駕駛許可證

運輸署宣布推出網上申領國際駕駛許可證服務，並指如申請人提交的文件及照片齊備，運輸署在收到網上申請後，一般可於10個工作天內將成功申請的國際駕駛許可證以掛號方式寄給申請人。不過，運輸署提醒市民，如計劃在香港以外地區駕駛車輛，應預留充足時間申領國際駕駛許可證。

運輸署稱「智方便+」用戶或持有效個人數碼證書的合資格申請人可經香港政府一站通網站（www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/osintldrivingpermit.htm）辦妥整個申請程序，然後經郵遞方式收取國際駕駛許可證，無須親身前往牌照事務處。

不過，市民仍可沿用現行方式遞交國際駕駛許可證申請，即親身到各牌照事務處、郵寄或利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。運輸署指，如欲到牌照事務處櫃位辦理申請，可預先經網上（www.gov.hk/idpabs）或電話（3763 8080）預約，以節省輪候時間。

網上辦理與其他途徑遞交申請的國際駕駛許可證略有不同 但同有效

運輸署指，經網上辦理的國際駕駛許可證會以一整張貼紙將資料印上，版面跟現時經其他途徑遞交申請而獲發的國際駕駛許可證略有不同，兩者同樣附有運輸署蓋章，均為有效的國際駕駛許可證，而市民如有查詢，可致電2804 2600。