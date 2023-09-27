「中國油畫」大師辦新展　「決瀾之子」龎均：沒人比我更會畫香港

「因為我是香港人。」師承徐悲鴻，13歲拿起油畫筆，76載春秋筆耕不輟的當代油畫大師龎均，早於1980年代從北京移居香港，其後攜眷定居台灣，如今再來香港舉辦畫展，念念不忘這座城市對他的藝術生涯影響至深。他帶來39幅近年創作的新畫和9幅繪於50年前的舊作，獻給香港一場結合東方含蓄內斂和西洋斑斕奔放的視覺饗宴，當中包括三幅描繪香港風情的「特別嘉賓」。龎均坦言「香港很難畫」、容易畫得死板或未能呈現香港特點，而他自信「沒有一個畫家畫香港比我畫得好」。



《決瀾之子——龎均的藝術》油畫展將在亞洲協會香港中心開放為期四個月的免費展覽。 （黃寶瑩攝）

香港之愛：藝術生涯影響至深

位於亞洲協會香港中心的《決瀾之子——龎均的藝術》油畫展，燈光昏暗柔和，藝術氛圍濃厚。在一眾清新淡雅、留白眾多的「灰調子」風景畫中，有三幅油畫格外醒目。鱗次櫛比的高樓大廈、傍海而立的摩天輪、船隻來往繁忙的維港海面，這些獨一無二的特徵，無一不指向一座城市——香港，而它們全部出自中國現代藝壇油畫大師龎均之手。

龎均認為，在一個地方辦畫展就該有描寫當地的素材，才能讓觀眾感到親切、產生共鳴。在香港生活七年的他坦言「香港是很難畫的」，容易畫得死板或未呈現香港特點，但他自信「沒有一個畫家畫香港比我畫得好」——這既有技術含量，也有情感因素。

龎均早於1980年從北京移居香港，並在香港中文大學和香港浸會學院（香港浸會大學前身）開辦素描、水彩及油畫課程，直到1987年偕妻女定居台灣。到港之前，龎均已在內地掀起「北京油畫研究會」、「星星畫會」等美術在野運動的壯闊波瀾；離港之後，任教於台灣藝術大學，他的繪畫藝術哲學又影響了整個台灣的油畫色彩；而在香港期間，他則認為「是我藝術的轉折或定型的關鍵時刻」，所以對香港情有獨鍾，時不時地就會以「香港永久居民」的身份回來看看，是次在港辦展也是因為「我是香港人」。

決瀾之子：傳承精神超越自我

91年前的1932年，中國現代主義繪畫運動風起雲湧。中國第一代留法藝術家龎薰琹和留日畫家丘堤，聯同多名新興畫派的志同道合之士，創辦「決瀾社」，發出「我們要用新的技法來表現新時代的精神」、「20世紀以來，歐洲的藝術突現新興的氣象，野獸群的叫喊，立體派的變形，達達主義的猛烈，超現實主義的憧憬……讓我們起來罷」等咆哮，希望結合中西藝術尋找中國現代文化出路，為當時的現代化藝術運動掀起高潮。

龎均正是龎薰琹和丘堤之子，於1936年在上海出生，既得到藝術基因的遺傳，又受到家庭氛圍的薰陶，從小便展現出超於常人的繪畫天分——11歲便開辦了人生第一個畫展，獲封「繪畫神童」；13歲就考入國立杭州藝術專科學校，成為當時最年輕的大學生；17歲轉入北京中央美術學院，師承徐悲鴻、吳作人等大師，接受法國學院派的訓練。畢業後，龎均輾轉多地，始終與顔料、紙筆為伴，從不間斷地從事油畫創作和教育工作。

91年後的今天，龎均作為「決瀾之子」，藝術之路上雖並未刻意跟隨父輩腳步，仍懷揣崇高的「決瀾精神」，勇於挑戰自我、超越自我。「在我的視角中，大自然與萬物原本就存在無窮的詩意和如歌的旋律、動人的色彩，色彩的感覺與語言也就成了藝術表達的唯一靈魂。」他堅持走純藝術道路，不斷追求「萬物美的境界」，而非為了功名利祿。

「興衰往復，弦歌不輟，決瀾之子，筆墨傳薪。」（黃寶瑩攝）

中國油畫：詩意融合與藝術創新

龎均畫風獨樹一幟，他將西方油畫的豐富色彩和繪畫技法，與中國水墨畫的筆觸、意境和空靈感覺相融合，創造出極具個人特色的「中國油畫」。他在畫法上更是不拘一格，自言有着「一筆定江山」、「從不起稿」的氣魄，而這要歸功於無窮的想像力。

展覽中最為矚目的巨幅畫作「人間四月天」，創作過程中他也是邊畫邊構思，融合了四季不同的花卉、植物，堆砌了大量只能在「幻覺」中才能一並出現的景物，沒有特定的季節，卻呈現出一種極為和諧的畫面。

巨幅畫作「人間四月天」，畫面沒有明確季節，卻呈現萬物合一的境界 。（黃寶瑩攝）

龎均獨創的「灰調子」風景畫畫法，更是將作為顔色最高境界的灰色運用的爐火純青，把風景畫的詩般的意境表現的淋灕盡致，進入到一個「日月光華」的境地。藝術界普遍評價，這是龎均個人油畫創作發展的突破，也是世界油畫史中濃墨重彩的一筆。

左起：龐均近年灰調子風景畫「千里江山萬戶百姓」、「無限詩意在春早」、「念故鄉」。（黃寶瑩攝）

此次展覽中不僅有龎均39幅2018年香港大型回歸展后創作的新作，更有九幅上世紀七十年代在桂林旅行時珍貴的寫生作品。色彩與詩意的結合，東方與西方的碰撞，歷史與現代的交匯都悉數呈現於眼前，觀眾將有機會欣賞到他多年來的創作成果，並深入了解他背後的藝術理念和精神。

《決瀾之子——龎均的藝術》油畫展詳情

日期: 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 2 月 18 日(逢星期一休館)

時間: 星期二至日 (上午 11 時至下午 6 時 )

地點: 麥禮賢夫人藝術館，亞洲協會香港中心(香港金鐘正義道 9 號)

免費入場