【父母助上車】拆解三大借力置業方法　小心一負債風險

受疫情和息口上升的影響，本港住宅樓價雖然在2022年開始有下調趨勢，但供樓的負擔亦因加息而隨之增加。由於年輕一代普遍薪金無法追上樓價及負擔按揭供款，不少父母都會以積蓄資助子女一圓置業夢。除非自身財力雄厚，一般父母在幫助子女置業與照顧自身退休安排之間，相信都會有一番考量，一般父母在助力子女「上車」時普遍會採用以下3種方式，究竟有何利弊？



方法1：父母積蓄資助首期

現時樓價對於一眾年輕打工仔來說，單是首期已是難以企及的目標，「養兒一百歲，長憂九十九」，不少父母都會以自身積蓄為子女提供首期資金以助他們上車。在父母強力的資金支援下，子女置業的選擇便可以更有彈性。但父母一筆過付出首期，或會延遲自己的退休計劃或降低退休後生活水平，加上年紀增長健康風險增加，必須要預留足夠醫療及生活資金。

方法2：父母加按現有物業

若積蓄不足以應付首期，有物業的父母可能會將自己已供完的物業透過重按來套現資金。值得注意的是，若父母為沒有固定入息的退休人士，銀行按其資產淨額而非入息水平為基礎，按揭成數最高是四至五成，而如父母仍有其他按揭在身，有關物業的按揭成數將須再下調一至兩成。現時息口高，加按利率很大機會高過原有利率，借貸成本亦都提高，父母就要計清楚是否值得為一時之套現而背負高息風險。

方法3：父母成為按揭擔保人

想支持成功儲下第一桶金作首期的子女，擁有穩定收入的父母可考慮成為擔保人，幫助子女承造高成數按揭。不過若父母本身已有未償還的按揭貸款，新按揭的審批會相對嚴格，供款佔入息比率會再下調，變相子女要較高入息才可通過壓測。

雖然天下父母都想子女安居樂業，但是在退休前夕或已退休後加按物業﹑或者借出退休金，都要承擔相當程度的風險，打亂退休計劃。年老時如不幸患病，而自己又沒有足夠積蓄，子女不但要面對供樓開支，還要負擔父母的昂貴醫療開支，引發家庭財務危機。面對種種風險，父母需及早為自己與子女做好保障。Sun Life永明推出的永護保障計劃及永護保障計劃（守護版）（下稱「永護系列」）專為銀髮族而設，助您守護自己，安享無憂晚年。立即了解永護系列3大優勢：

1. 患末期疾病及嚴重腦退化症亦能獲得支援

永護系列針對晚年生活提供保障靈活性，若受保人被診斷證實患上嚴重腦退化症¹ 或末期疾病²，可100%預支基本計劃的身故保障，及時支援所需，為對抗疾病提供經濟支援及應付家庭開支﹑如按揭供款等。同時，永護系列提供市場罕有的精神上無行為能力指定保障領取人安排，預先指定家人可在緊急情況下從保單中索償，免卻繁複的法律程序，可安心對抗疾病。

2. 投保年齡高達74歲

年紀大一定難買保險？一般保險公司會要求年過70歲的投保人接受一系列詳細的身體檢查，仔細評估風險因素。永護系列投保年齡高達74歲³，而於現時簡易核保推廣活動下，無須體檢核保年齡亦高達74歲，投保時只需回答4條健康核保問題⁴，令投保過程更輕鬆簡單。

3. 保費具競爭力 早至10年保證回本

長者未必有固定收入，故保費亦是一大考量。永護系列以具競爭力保費助年長客戶建立人壽保障，並且最快10年保證回本⁵，減輕財政壓力，更為安心。

永護系列主打ESG投資概念，通過重點配置投資於碳排放較低而ESG評分較高的資產之中，靈活管理風險，優化機遇。為自己、家人提供保障同時，亦為世界的可持續發展出一分力。

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計劃受條款及細則約束。本文旨在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提呈銷售、游說購買或提供任何香港永明金融有限公司的產品。本文所載資料僅為產品及摘要。有關釋義、完整的條款及保障、主要產品風險和不保事項的詳情，請參閱保單文件樣本。如果此產品摘要與保單文件內容不符，則以保單文件為準。詳情請參閱Sun Life永明網站：https://sunlife.co/cbps

¹ 只適用於永護保障計劃（守護版），「嚴重腦退化症」指經過認證的註冊神經科專科醫生或老年學專科醫生必須對由亞爾茲默氏病腦退化症或重度神經認知障礙腦退化症引起的永久性和嚴重認知障礙做出明確診斷，並通過臨床病史、神經認知測試和腦影像檢查確認。大腦必須有進行性和不可逆轉的變化，導致記憶力和智力下降，嚴重的認知功能障礙導致行為異常和社交能力減退。此外，受保人必須至少滿足以下標準之其中之一：

(a) 相隔6個月進行的2次簡易精神狀態檢查(MMSE)，2次均顯示得分低於30分中的10分，或在相隔6個月進行的其他2次標準和可接受的測試中，獲得同等嚴重程度得分；或

(b) 即使在專用設備的幫助下，受保人也無法進行6項日常生活活動中的至少3項，在整個活動過程中需要他人的身體協助，持續時間至少3個月，並導致永久無法執行相同操作。

²「末期疾病」指根據主診醫生及我們之醫務主任的意見受保人因病處於一種狀況很大可能性在12個月內（由診斷日起計）死亡。

³ 只適用於6年繳之保單。

⁴ 此簡易核保推廣期由2023年7月5日至2023年10月31日。推廣優惠受條款及細則約束。

⁵ 假設保單之保費繳付期為6年繳，同時保單並無額外保費。

（資料由客戶提供）