沙田馬場10.1「國慶賽馬日」 著名男高音獻唱　精彩活動齊參與

國慶長假期有甚麼活動？不如到沙田馬場走走！2023/24馬季開鑼後迎來首個盛事！「國慶賽馬日」將於10月1日於沙田馬場舉行！除了焦點賽事三級賽「國慶盃」等十場精彩賽事之外，還有一系列藝術、音樂及娛樂節目，讓大家感受氣氛。



國際級男高音獻唱 花式跳繩鼓樂激昂上演

連串精彩活動將於「國慶賽馬日」舉行，開幕匯演將於當日中午12時將率先上演。大會邀請了現任上海歌劇院藝術總監、著名男高音魏松，現場獻唱經典名曲及領唱國歌，為盛事揭開序幕。魏松被國際公認世界最優秀的男高音之一，曾多次為國家主要領導人及多國元首、政要演出，是次為盛事獻唱，實屬難得機會欣賞，觀眾必定聽出耳油！

「國慶賽馬日」入場，就可以欣賞到國際知名男高音魏松演唱，機會難得。

除此之外，中國香港跳繩總會中國香港代表隊為觀眾獻技，帶來融入了空翻、體操及跳舞等元素的高難度精彩花式跳繩表演。本地著名敲擊樂團「激鼓」亦會演奏慷慨激昂的鼓樂，為即將上演的激烈賽事熱一熱身！

《激鼓》的鼓樂表演。

傳統與科技同時體驗

當日，不但可以坐定定欣賞精彩的開幕匯演，你亦可以走入位於公眾席《好賞食》的「古藝市集」。在四大中式工藝專區內，你能夠欣賞到精緻的中國民間特色工藝品︰麥稈畫、剪紙、面塑及盤扣藝術。香港賽馬會更邀請到四位國內工藝師與入場人士作更多的文化交流，喜歡手工藝或手作人士萬萬不能錯過。

盤扣常見於中式服裝上。

除了用來點綴衣服，盤扣藝術還可作畫。

除了傳統工藝，亦能透過現代科技走入廣州從化馬場！參加者當日可以免費體驗VR虛擬遊戲，體驗由高空俯瞰從化馬場的壯麗景色，親歷其境般走進從化馬場不同角落，觀察馬匹的日常生活，深入了解這個推動香港發展世界級賽馬的重要項目。樂隊「Midnight Ensemble」還會在現場演繹中西合壁的樂曲，而吉祥物當天會於沙田馬場穿梭，記得捉著它打卡啦。

透過VR虛擬遊戲，無需坐高鐵都可以走入廣州從化馬場。

樂隊「Midnight Ensemble」將於現場開show。

藏家馬迷必收 「國慶賽馬日」限定紀念品

為慶祝國慶，馬會將推出紀念品發售，包括以「國慶賽馬日」為主題的2023紀念封（HK$88），極具收藏價值。此外，馬會更與周大福合作，限量發售一款「國慶賽馬日」特別版精品，999.9足金金鈔及金幣組合，每套組合配獨立號碼（非自選號碼HK$2,888/套; 特選幸運號碼HK$3,888/套），現已於「馬場有禮」網店開始預訂，馬迷及收藏家定必入手！

「國慶賽馬日」活動如此豐富，記得約朋友10月1日入場玩！

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

「國慶賽馬日」詳情

日期：10月1日

時間：上午11 時開放入場

下午1時第一場開跑

地點：沙田馬場

網址︰https://campaigns.hkjc.com/racing-event-hub-national-day/ch/

（資料及相片由客戶提供）