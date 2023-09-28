港珠澳大橋工作台倒塌釀兩死　法籍工程師被控誤殺　准10萬元保釋

港珠澳大橋於2017年3月29日仍在興建期間，一個臨時工作台倒塌，兩名分別22歲及40歲工人死亡，並有3人受傷。事故懷疑與一名法籍工程師有關，惟他在事發後離港，警方以涉嫌「誤殺」通緝他。該名工程師事隔6年後於前日（26日）經香港機場入境，旋即被捕及被控以一項誤殺罪，案件今（28日）在沙田法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2024年1月3日再訊，以待警方進一步調查，被告准以10萬港元保釋。



被告BROUILLET Remi Pierre（39歲，工程師），他在法語翻譯協助下應訊，由律師Christopher Morley代表。他被控一項誤殺罪，指他於2017年3月29日，在香港港珠澳大橋香港接線-香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死GURUNG Anel及ONWUKA Okomba Onwuka Uka 。

被告獲准以10萬港元保釋，期間不得離港，須交出所有旅遊證件、居於報稱地址、定期到警署報到，及不得接觸控方證人。

案件編號：STCC 3009/ 2023

2017年3月29日，港珠澳大橋的工作台倒塌釀2死3傷。(詳看下圖)