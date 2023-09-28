六合彩中秋金多寶｜頭獎派8709萬半注中　周六攪珠頭奬可得5200萬

【六合彩結果/六合彩金多寶2023/中秋金多寶2023/六合彩複式】六合彩中秋金多寶今晚（28日）9時半攪珠，9時15分將截止售票。馬會指，如頭獎10元一注獨中，可捧走8,000萬元，總投注額約1.86億元（186,230,621元)。



今晚頭獎10元一注派彩8,709萬元，但只屬0.5注中（即中獎彩票投注5元），因此幸運兒只可取走一半獎金，餘下留待本周六（30日）八月十六追月夜攪珠，馬會估計屆時頭獎10元一注獨中，可獲5,200萬元。



+ 4

今日攪出號碼為：9、12、30、31、45、48，特別號碼為：46

7個攪出號碼中，四個為紅色波，三個為藍色波，沒有綠色波；五個號碼為30號或以上，餘下兩個為20號以下，沒有「2字頭」號碼攪出。

六合彩中秋金多寶攪出結果。(馬會直播截圖）

馬會公布，今晚有人中頭獎，每10元一注派彩87,091,760元。由於只是0.5注中，幸運兒只可捧走43,545,880元，餘下的一半彩金撥入周六晚攪珠，馬會估計連同當晚投注額，10元一注獨中，可得5,200萬元。

二獎有3.5注中，每10元一注派彩2,580,160元；三獎有269.5注，每10元一注派彩89,350元。

六合彩中秋金多寶派彩結果。(馬會網頁圖片）

▼十大幸運投注站▼（截至2023年5月10日）



十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2023年5月10日)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

