召喚愛動物嘅你！參加「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰為毛孩籌款

好多人無論IG還是Facebook給予最多like的都是超可愛又治癒的動物相片及片段，無論貓狗豬兔還是樹熊，其實所有動物都好值得人去愛護！警務處推展的「動物守護‧社區大使」計劃就趁住10月4日世界動物日（World Animal Day）去凝聚更多愛護動物的力量，推出「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰，大家於單槓上每「掛住」一秒，計劃就會捐助港幣10元予動物機構「香港流浪狗之家」，以下立即解構活動詳情！



10月7日IFC挑戰啟動禮 即場參加「單槓速成班」

大家去「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰啟動禮上，就可以與牠們見面！

「動物守護‧社區大使」計劃於10 月推出的「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰，將會於全港不同商場及公眾地方設置單槓挑戰站，目標集齊大家「掛住」一萬秒（籌款10萬）的挑戰成績，同時創造「最多人接力單槓懸掛」的世界紀錄！第一個挑戰站就在10月7日和8日設置於IFC，而於10月7日下午就會舉辦挑戰啟動禮，屆時大家於現場可以即時參加挑戰之餘，平常少運動的你亦可以跟從台上健身學會的人員先上一課「單槓速成班」，同場更有藝人林夏薇及周嘉洛一起參加「掛住你」挑戰，4隻精靈又機警的「守護之星」警犬亦會在現場與大家互動！

藝人林夏薇及周嘉洛將會與大家一起參加單槓挑戰！

如果想參與這麼有意義的活動，不妨於10月7至8日約定朋友及家人一起去參加啦！

「十月四 掛住你」慈善單槓挑戰啟動禮詳情

日期：2023年10月7日 (星期六)

時間：下午2時至3時

地點：國際金融中心商場主入口

國際金融中心商場單槓挑戰站開放詳情

第一日：2023年10月7日 (星期六)

時間：早上9時至下午12時30分 及 下午3時至6時

第二日：2023年10月8日 (星期日)

時間：早上9時至下午6時

另外更多的詳情可於「動物守護‧社區大使」計劃網站了解更多！

（資料及相片由大會提供）