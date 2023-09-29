福島核污水｜食安中心檢獲福島栗子葉、宮城海膽等　或檢控進口商

食環署食物安全中心今日（29日）表示，檢查日本進口食品時，發現當中有來自受管制都縣的日本芝蝦、海膽、昆布等水產品、蔬菜及海藻產品，懷疑有關進口商違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，食安中心表示，如有足夠證據，則會向涉事進口商提出檢控。



食環署食安中心今日（29日）表示，檢查相關批次日本進口食品的食物標籤時，發現各一包來自福島縣的栗子葉和柿子葉、兩包懷疑在東京都製造的日本芝蝦、一盒來自宮城縣的海膽，以及一包在東京都加工的昆布和一包在茨城縣製造的卷壽司紫菜，涉嫌違反相關《食物安全命令》。

根據該《食物安全命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。另外，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉10個都縣，並在8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

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食安中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。