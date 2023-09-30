5200萬六合彩｜頭獎無人中　下周二晚攪珠一注獨中可得6700萬

【六合彩結果/六合金多寶/馬會】六合彩今日（30日）晚上攪珠，由於周四（28日)的六合彩中秋金多寶只有0.5注中（即中獎彩票投注5元一注），幸運兒只取得一半數彩，餘下一半彩金4,354萬元撥入今期多寶彩金，馬會估計今晚攪珠10元一注獨中，可捧走5,200萬元。



投注晚上9時15分截止，今期總投注額為9,704萬元。馬會公布今期無人中頭獎，多寶 累計增至5,552萬元，馬會估計下周二（10月3日）晚攪珠，10元一注獨中可取得6,700萬元。



▼9月28日六合彩中秋金多寶▼



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9月30日晚半億六合彩攪珠結果。

今晚攪出號碼為6、8、11、26、35、47，特別號碼為1。

馬會公布今期無人中頭獎；二獎有5.5注中，每10元一注派彩725,950元；三獎有169注中，每10元一注派彩63,000元。

由於今晚無人中頭獎，累積多寶增至55,524,149元，馬會估計下周二頭獎基金可達6,700萬元，即比今晚的頭獎做計多1,500萬元。

▼9月29日 市民觀塘海濱賞月▼



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9月28日六合彩中秋金多寶攪珠及派彩結果

9月28日六合彩中秋金多寶攪珠結果。（六合彩網頁截圖）

▼十大幸運投注站▼（截至2023年5月10日）



十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2023年5月10日)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

