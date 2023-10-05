【年輕社企人】售臨期產品減少浪費　推廣碳信用實現零碳香港

談及環保，大眾可能會想到「節能」或「回收」，但其實環保遠遠不止於此，日常生活中有無數環節，可讓大家實踐環保。兩批分別來自Flash Green及CarbonBase的年輕社企人，各自在生活中發掘出推動環保的新構思，並在參與香港社會企業挑戰賽（HKSEC）後，皆發展出具規模的社會企業。



現時，Flash Green從品牌收購滯銷庫存或快將到期的食品及用品（臨期產品）﹐再以優惠價發售，減少資源浪費；CarbonBase則為不同企業計算碳排放量，並協助他們資助世界各地的減碳項目，促成碳抵消，逐步達致碳中和。

善用臨期產品 消費者、商家及環境達致三贏

Flash Green三位創辦人，陳俊堅Ken、丁啟中Anson、李菀容Ada由大學時已透過義工服務認識彼此，三人一直本著「Save wallet, save planet」的理念，希望讓消費者以實惠價格購買高質產品，同時可以消費促進環保。三人由2022年起逐步擴展Flash Green，現時公司除了網店，更已經有兩家門店，並於商廈、中學及大學校園內設置自助販賣機，讓市民也可買到物超所值的臨期貨品之餘，Flash Green也可乘勢將環保理念傳播到不同角落，逐步改變大家對臨期產品的誤解。

Flash Green三位創辦人希望教育下一代臨期產品仍然可正常使用。

「在疫情期間，我們發現不少供應商都因為銷售額下降，以致囤積大量貨物，倉存壓力龐大，有時甚至要扔棄一批又一批貨物，甚是浪費。」三人察覺到此現象，便希望說服生產商，將臨期貨品以低價售予他們：「最初不少供應商對我們的舉措頗為不解，有些甚至會覺得把產品低價批發給我們，會引起其他分銷商的不滿。」三人談及最初說服不同供應商時，總是困難重重，也不禁苦笑，幸好後來供應商發現，提供臨期貨品予Flash Green，除了解決倉存壓力，也可以減少浪費地球資源，貨品在Flash Green貨架上發售，竟間接有利企業形象，一舉多得，自此，願意供貨予三人的企業愈來愈多，發展亦愈來愈順遂，項目後來更奪得香港社會企業挑戰賽2023年度冠軍。

設置販賣機後，Flash Green會到場舉辦工作坊，向學生傳遞他們的理念。（相片由受訪者提供）

談及香港社會企業挑戰賽，Flash Green聯合創辦人Ken認為，比賽對Flash Green的發展甚有幫助：「HKSEC是一個歷史悠久的本地社企界盛事，我們贏得2023年度冠軍，除了是對我們的肯定，更讓Flash Green的公信力和認受性更上一層樓，有助我們尋找更多合作伙伴。」Ken又認為，HKSEC為Flash Green帶來了更多機遇：「比賽籌辦方除了會找來業界資深前輩，教導我們不少重要概念，如怎樣選擇門店位置、庫存管理等，也試過帶我們認識不同供應商，讓我們的貨源更豐富。」

引入「碳信用」概念 助企業及個人達致碳中和

宋鴻楷Max於2019年末的COP 25 （第25屆聯合國氣候變化大會）舉行後，便萌生成立Carbonbase的念頭。要了解Carbonbase的業務，必先認識兩個重要概念：「碳排放」及 「碳信用（carbon credit）」，前者意指組織或個人在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體總量；後者則是一種容許持有者排放特定份量溫室氣體的許可證。Carbonbase團隊會協助不同企業，計算他們每年的碳排放量，其後Carbonbase會以中介角色，幫助企業贊助市面上具認可的環保項目，以換取碳信用，最終達致碳中和。現時ESG發展方興未艾，Carbonbase發展蓬勃，不少上市公司也與他們合作，甚至近月有企業於旗下商場興建ESG主題展覽館，Carbonbase亦有參與其中。

Max指，除了企業，個人亦可透過Carbonbase每年購買一定「碳信用」，以達致碳中和。

對於Carbonbase而言，企業資助環保項目，獲取碳信用，不單對企業和環境有好處，甚至對環保項目研發團隊，以及發展中地區的居民也有莫大裨益。「以其中一個環保項目為例，那是一個經改良的家庭用煮食爐，這個爐具的能源效率更佳，排出的氣體也較潔淨，發展中地區的居民每日可以用較少時間準備柴木，煮食時也不用再吸入有害氣體，可以用更多時間改善生活。」Max舉出其中一例，說明企業購買碳信用，可達致多贏局面，此外，他又指出，Carbonbase未來將會幫助發展中國家的平民，有系統地統計他們生產的碳信用，再售予企業，幫助他們改善生活。

Carbonbase正努力推廣向大眾推廣碳註冊(Carbon Registry)的概念。（相片由受訪者提供）

對於HKSEC，Max認為是一個不可多得的優秀平台，因為對於一個社企經營者而言，想接觸其他社企的創辦人，並非易事，但透過HKSEC，Max卻可以接觸到不少志同道合的前輩，可以一同分享經驗，甚至成為朋友，實在難得，因此他亦興幸能參與香港社會企業挑戰賽。

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截止日期：2 Nov 2023 (Thu)