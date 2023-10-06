【共融社會】社企聯手以科技解決SEN兒童學習困境

根據教育局數據，現時有愈5萬名SEN學童就讀本地公營中小學，如果我們能夠走進SEN兒童的思維世界，是否可以有效幫助他們學習，進而讓他們融入社會？本地社企Bridge AI （旗下項目名為Kinnectus）及Neurodyssey自創立以來，各自以不同方式，幫助SEN兒童成長：Bridge AI研發行為治療配對平台，讓SEN學生家長更易找到合資格的導師； Neurodyssey（心腦歷情）則以腦神經科學為基礎，研發可以探測SEN兒童認知功能及發展的器材，幫助導師實時了解兒童的狀況及需要。兩家社企更透過香港社會企業挑戰賽（HKSEC）結識到彼此，現時正合作完善現有的綜合治療學習系統，務求讓更多SEN兒童順利融入社會。



努力建立SEN服務生態圈 以科技幫助有需要兒童

Bridge AI 現時除了會服務SEN兒童，亦積極解決相關導師不足的問題，負責人黃俊文Victor指，Bridge AI 備有一套有系統的課程，更早前已研發一款智能手䄂，用以測量SEN學童上課時的身體反應，從而推測出其情緒變化，培訓出能夠為SEN兒童進行行為治療的特教導師，讓基層家庭也可讓SEN小朋友接受行為治療，改善溝通狀況。至於Neurodyssey，其負責人蕭一凡Nicolson從事腦神經科學研究，目前在研發腦神經反饋智能配對專家系統，分析腦電波數據，以了解SEN學童需要，配對合適的治療方案給他們。現時Neurodyssey正與Bridge AI 緊密合作，觀察SEN兒童學習時的腦部變化，更了解他們在課堂中的表現，統計及歸納數據，以完善Bridge AI 的課程設計。另一方面，Nicolson和Victor亦正共同研發一款探測器，可以實時知悉小朋友的專注程度：「即使SEN學童上課時專注地看著你，不代表他正在聽課，有了這儀器，便可以促進雙方的交流。」

「我希望可以逐步建立一個服務SEN兒童的經濟圈，同時讓相關服務普及化，即使是基層家長都能夠負擔。」Victor現正不斷完善課程設計及特教導師培訓系統，同時研究到校服務先導計劃，希望以科技幫助SEN學童。

Nicolson與Victor現正與團隊研發新器材，希望了解SEN學童上課專注程度的變化。

參與HKSEC獲益良多 盼香港往共融社會邁進

Bridge AI 與Neurodyssey其實都是香港社會企業挑戰賽（HKSEC）的得獎者，雙方亦是透過比賽結緣，才促成今日的合作。參與HKSEC後，Victor坦言是受益不少：「HKSEC已有十多年歷史，在社創界別的地位如同『奧斯卡』，能夠參與其中，項目可以收獲大量曝光。」此外，Victor亦提到當年參賽後，可向不少有經驗的社企前輩學習，讓他少走冤枉路。而專注研發的Nicolson亦深有同感：「導師會點明一些我未曾注意的重要事項，例如知識產權、市場策略，以至團隊組成都會跟我探討，聽過他們的分享，我亦得益匪淺。」

Victor盼望以科技，逐步建立一個服務SEN兒童的經濟圈，達致共融社會。

今年HKSEC 2023-24的主題為「共融社會」，Victor和Nicolson服務SEN兒童多年，皆認為香港如有成為真正的共融社會，仍有漫漫長路。「當我們思考如何達致共融，總會以正常人角度出發，例如千方百計想把SEN小朋友拉回『正常』學校，卻無想過他們的感受。」Nicolson認為，這樣只會讓SEN小朋友和正常小朋友摩擦增加，同時讓家長和老師都困擾：「要真正達致共融，可能要先分清有什麼應該鼓勵共融與接納，有不應勉強同化，最重要是增進相互理解，欣賞對方的獨特及優勝之處。」

HKSEC 2023-24現正接受報名，如果你想幫助弱勢，實現大同，希望透過創立社企，以行動解決社會問題，請立即報名參加HKSEC 2023-24！你有機會獲得高達港幣30萬獎金，以作支持，為社會和世界出力。

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截止日期：2 Nov 2023 (Thu)

（資料及相片由客戶提供）