「國慶樂善減塑啟Duck Run」　慈善走塑跑賀國慶

為慶祝中華人民共和國成立74周年，九龍樂善堂及九龍城民政事務處合辦「國慶樂善減塑啟Duck Run」，於10月1日(日)假啟德大道公園舉行慈善跑，逾4,000人參與，為慈善及環保減塑出一分力。活動籌得善款撥作發展樂善堂各項慈善服務，支援社會基層。



「國慶樂善減塑啟Duck Run」獲九龍樂善堂董貺漄常務總理及信義能源控股有限公司捐贈港幣30萬元支持。全場跑手運動衣由李寧有限公司全力贊助，透氣及吸濕速乾設計，助跑手爭助佳績。

李寧有限公司贊助全場跑手跑衫，參與健兒一同起步。

項目邀請到深受大小朋友歡迎的人氣卡通品牌B.Duck合作，設計出一系列充滿活力的跑手包，包括運動衣、環保杯、束繩袋等。同場設有多個B.Duck打卡位，B.Duck更親自到現場，為各位參加者打氣 。

計時競賽包括7.4公里和4.9公里賽，及適合家庭參與的歡樂跑1.01公里賽，另設600米關愛共融組，包括少數族裔人士及傷健人士一同參與。完成任何一項賽事的參加者均可獲贈「紀念襟章」，而家庭組歲數總和為「74」或「101」的組別更可額外獲得「限量版紀念襟章禮盒套裝」。

是次活動籌得之善款將撥作支持樂善堂醫療、教育、安老及社會福利服務，部份更會捐款作環保研究。除了籌款助人，主辦單位更期望藉此鼓勵不同年齡階層積極參與運動，注意健康，並提倡環保走塑訊息，一同支援氣候行動及海洋保育，為環保及為地球邁向永續出力，並達成五項「永續發展目標」（SDGs）包括SDG 3 健康與福祉、SDG 10 減少不平等、SDG 12 責任消費及生產、SDG 13 氣候行動及SDG 14 保育海洋生態。

上午舉行4.9km嘉賓賽及下午舉行的1.01km 嘉賓賽，主禮嘉賓中聯辦九龍工作部郭長勇副部長、泰國駐港領事Mr Chaturont Chaiyakam、港區全國人大代表陳曉峰律師MH太平紳士、九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士、秀茂坪區指揮官謝翠恩總警司、樂善堂李聖根主席、主要贊助董貺漄常務總理等一同參與，與民同樂。

主禮嘉賓中聯辦九龍工作部郭長勇副部長、泰國駐港領事Mr Chaturont Chaiyakam、九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士、秀茂坪區指揮官謝翠恩總警司、樂善堂李聖根主席和常務總理、毅行教室慈善基金有限公司創辦人陳國強先生等一同參與4.9km賽事。

各項競賽賽事結束後，於下午舉行頒獎典禮，由第十四屆全國人大常委會委員兼立法會內務委員會主席李慧琼GBS太平紳士、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生SBS太平紳士、中聯辦九龍工作部郭長勇副部長、民政事務總署副署長易志宏太平紳士及港區全國人大代表陳曉峰律師MH太平紳士擔任主禮嘉賓。典禮包括支票捐贈儀式、頒發SDG證書、企業及團體獎項及各項賽事獎項等。獎項以立體B.Duck造型設計，計時賽各組別設男女子冠、亞、季軍，獲頒「Duck意水晶獎座」。另外亦為企業及團體組特設「最高籌款獎」及「最踴躍參與獎」，頭三組籌款最高或派出最多人參與，獲頒「金Duck意獎座」。

第十四屆全國人大常委會委員兼立法會內務委員會主席李慧琼GBS太平紳士、碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生SBS太平紳士、中聯辦九龍工作部郭長勇副部長、民政事務總署副署長易志宏太平紳士及港區全國人大代表陳曉峰律師MH太平紳士與九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士、樂善堂李聖根主席、樂善堂常務總理等合照。

主要贊助董貺漄常務總理(中)及信義能源控股有限公司捐贈港幣30萬元支持「國慶樂善減塑啟Duck Run」，由主禮嘉賓中聯辦九龍工作部郭長勇副部長(左)及民政事務總署副署長易志宏太平紳士(右)代表接受。

「國慶樂善減塑啟Duck Run」列入可持續發展指標(SDGs)的世界紀錄，由主禮嘉賓碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生SBS太平紳士頒發SDGs目標3：健康與福祉證書予九龍樂善堂及伙伴包括九龍城民政事務處、李寧有限公司、贊助人樂善堂董貺漄常務總理等。

主禮嘉賓第十四屆全國人大常委會委員兼立法會內務委員會主席李慧琼GBS太平紳士(右一)及民政事務總署副署長易志宏太平紳士(左一)頒發精英運動員證書及特別版B. Duck予蘇樺偉先生、林穎璋先生、黃啟樂先生、葉姵延小姐及張小倫先生。

樂善堂李聖根主席於典禮上致辭表示樂善堂服務香港已逾143年，一直以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」的服務宗旨，推動多項民生工作，扶助基層及有需要人士。今次活動除了為樂善堂服務籌集善款外，同時期望藉活動鼓勵大眾積極參與運動，注意健康，並提倡環保走塑訊息，為環保及為地球出力。他與家人亦組織隊伍一同參與，身體力行支持活動。

李聖根主席稱，是次活動得以成功，實有賴九龍城民政事務處合辦活動；樂善堂董貺漄常務總理贊助30萬元支持；李寧有限公司贊助全場所有跑手運動服；B.Duck小黃鴨德盈控股國際有限公司設計可愛的宣傳品；屈臣氏贊助飲品；覺行念慈基金會義務提供活動支援等；最重要是中聯辦九龍工作部、香港警務處、康樂及文化事務署、運輸署及各政府部門的支援；與及各位參加者的參與。

他祝願國家和香港社會發展繁榮穩定，亦祝賀所有得獎選手及企業團體，包括企業及團體組最高籌款獎冠軍的「信義光能」、最踴躍參與獎冠軍「信義玻璃控股有限公司」、7.4km企業團體組冠軍「消防處消防主任協會一隊」、4.9km企業團體組冠軍「交通銀行」等。

企業組及團體最高籌款獎冠軍 - 「信義光能」、樂善堂董貺漄常務總理(右三)。

企業組及團體最踴躍參與獎冠軍 - 信義玻璃控股有限公司。

主禮嘉賓民政事務總署副署長易志宏太平紳士致辭表示這個慈善跑別具獨特的意義，活動有適合專業跑手的競賽組、老少咸宜的家庭組以及傷健皆宜的關愛組，將不同身體狀況和所有年齡層的市民都包含在内，充分體現社區共融的精神。主辦單位更別出心裁訂出7.4公里、4.9公里及1.01公里的比賽路線，以提醒國家在1949年10月1日建國至今已經是74周年。能夠與超過四千多名的健兒一起度過這個大日子實在難能可貴。

此外，大會亦精心安排了可循環再用的環保杯代替塑膠水樽，減少活動所產生的塑膠，鼓勵大家培養從源頭減塑的生活習慣。活動充分體現了「政、商、民」合作推動社區關愛共融的工作成果，與民政總署的工作不謀而合。民政總署一直致力完善地區治理，希望凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡，發揮「以民為本、社區互助」的精神。九龍城區的25隊關愛隊即將推展多元化的關愛活動，並協助處理小區內的突發緊急事故，鼓勵居民積極參與社區發展。民政處定當秉持「民政幫到你」的精神，與關愛隊群策群力服務居民。

他衷心感謝今日所有的合辦、協辦和支持團體為籌辦整個活動所付出的心思和努力，並希望大家繼續積極支持民政處的工作，攜手建立關愛和諧社區，為香港特區、為國家謀福祉。

（資料及相片由客戶提供）