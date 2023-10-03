金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮　探討金融科技構建未來

全球走入Web 3.0時代，早前政府亦宣佈將推動香港發展成為「國際虛擬資產中心」，加速了非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化、數字港元及加密貨幣等的Web 3.0產業在港發展。《香港01》將舉辦第三屆「金融科技前瞻研討會」，探討金融科技未來；同場亦將頒發「01金融科技卓領大獎」獎項予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構，以表彰及鼓勵業界持續轉型升級及業務創新。歡迎各大企業參與此項盛事，共同構建香港創新生態圈。



今屆「金融科技前瞻研討會」的研討主題為「e-HKD揚帆，香港金融新突破？」，香港今年已先後落實虛擬資產交易平台發牌制度，及啟動數碼港元（e-HKD）先導計劃開拓數碼港元應用場景，積極構建Web3.0商業與金融生態圈。而香港要提升國際金融中心地位，正正離不開創新、應用與監管有機結合。在拓展金融市場的全球競爭中，究竟香港可以跑得多前？面對複雜多變的環球經濟環境，又該如何強化「護欄」抗衡風險，實現效率效益兼備的金融轉型與創新？對於以上疑問，研討會中都將一一再深入探討。

同場亦舉行「01金融科技卓領大獎2023」頒獎禮，藉此表彰及鼓勵業界持續轉型升級及業務創新。

評審標準

所有銀行、保險公司、金融、科技機構及初創企業均可報名參加，參賽機構需根據大會評審準則填妥表格參與獎項評選，大會專業評審團將根據機構提交的表格及其他數據資料，將就下列3個大項作為評審標準，以客觀準則作出評選：

1. 業務發展及營運管理

- 提升競爭力，加強業務普及化及數碼化

- 提升效能及效益，增強業務發展潛力

- 市場覆蓋範圍、觸及度

2. 創新及科技

- 展示創意，引領金融新趨勢

- 開發整合現有資源科技，創造有成績的商業模式

- 價值定位的獨特性及原創性

3. 專業性

- 具備風險管理、監管合規、保密及網絡安全等保障

- 穩定性、可靠性及耐用度

- 促進社會共融

評審團隊

《香港01》邀請了多位於金融科技界舉足輕重的人物和成功的企業代表組成專業評審團隊，公平公正地評選表現突出之機構。

專業評審代表（排名不分先後）

湛家揚博士 - 數據素養協會創會主席

方保僑先生 - 香港互動市務商會榮譽會長

梁嘉麗女士 - 香港銀行學會行政總裁

鄧淑明博士 - 智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長

支持機構（排名不分先後）

香港應用科技研究院

投資推廣署

香港銀行學會

智慧城市聯盟

香港資訊科技商會

數據素養協會

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