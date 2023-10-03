曼谷Siam Paragon槍擊｜胡慧沖直擊有開槍聲　保安急指示人群疏散

泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心Siam Paragon今日（3日）下午約4時發生槍擊事件，造成至少3死4傷，14歲少年疑犯被捕。泰國旅遊達人胡慧冲事發時恰巧在商場拍，直擊槍擊事件後顧客急逃情況。據他上載的片段可見，事發約為當地下午4時半，他說當時有聽到有兩下的槍聲，「但完全唔知發生咩事！」



他拍攝到保安在場呼籲顧客到地下離開以疏散人群，並不斷向旅客大叫「quick、quick」，示意要趕快離開，「從來無聽過Siam Paragon發生過咁嘅事。」



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商場保安指示所有人由後樓梯離開

泰國旅遊達人胡慧冲恰巧直擊曼谷Siam Paragon商場槍擊事件，據他在片段中說，事發時他在正在該商場飲咖啡，發生槍擊事件後，商場內的所有商戶隨即關門，並向在場的顧客表示有一間安全的房屋可供躲避。

他表示，當時聽到有槍聲，「但完全唔知發生咩事」，而在其跟隨兩名旅客到地下一層後，保安隨即指示所有人要由後樓梯離開商場，並不斷叫著「quick、quick」、「Follow me」等字句。胡慧冲其後跟隨指示離開，在商場門外有不少被疏散的市民席地而坐，惟均不知道現場發生什麼事。

他認為此事屬個別事件，「Siam Paragon從來的無發生過咁嘅事。」他其後補充，親耳聽到一下槍聲，另獲悉尚有至少另一下槍聲。

泰國旅遊達人胡慧冲表示，事發時在商場的四樓正在喝咖啡休息，後來才得知兇手是在三樓，幸好未有八卦走到三樓了解情況。(胡慧沖YouTube影片截圖)

在事發樓層之上一層喝咖啡

記者其後致電胡慧冲，他表示當時因為工作留在Siam Paragon商場，如短片所言，事發時已收工，在商場的四樓正在喝咖啡休息，「心思思未想返屋企住」，就遇到今次事件。他續指，發生槍擊事件後，職員已隨即向在場的顧客表示需要離開，故他亦從四樓往地下離開。

胡續指，由於已屬較遲一批人離開，故現場當時已沒有什麼人，認為保安疏散人群不錯指示十分清晰。他透露後來才得知兇手是在三樓，幸好未有八卦走到三樓了解情況，否則有可能撞上兇手，「轉右行多幾步就係佢（兇手）嗰間傢俬舖。」被問到事後會沒有感到害怕，他笑言，從沒有擔心自己安危，加上自己曾做過媒體，故不時亦會直擊到災難的發生，「啲人成日講邊度有災情就邊度有胡慧冲。」

（胡慧冲影片截圖）

肇事商場與四面佛相距僅約250米

Siam Paragon暹羅百麗宮商業中心位於曼谷捷運Siam站旁，與著名景點四面佛同在Rama I路，相距僅約250米。

翻查資料，泰國商場屢次發生槍擊案，在2020年2月8日，在呵叻市區Terminal 21商場曾發生軍人掃射平民，並挾持人質，槍手最後被擊斃，事件造成26人死57人傷。 同月18日，曼谷勝利紀念碑附近的世紀廣場也發生槍擊案， 造成1人死亡、1人受傷。