共創明「Teen」｜新地子公司康業實踐永續理念　啟發學員多元發展

康業服務有限公司多年來熱心社區服務，重視青少年全方位發展，積極參與由政府推動的「共創明『Teen』計劃」，以一系列的活動為學生開闊眼界，建立正向人生觀。今年8月，康業邀請了過百名學員和友師參加「康業體驗日」，了解公司的設施服務、物業管理，探索可持續發展及智能科技元素。康業主席及行政總裁鄺正煒希望學員能以積極正向的態度定下個人目標，規劃自己未來的人生路向。



康業熱心回饋社會 打造可持續發展城市

康業服務有限公司作為新鴻基地產發展有限公司（新地）子公司，一直秉持新地「以心建家」的理念，致力支援社區服務及推動青少年發展，公司早於2001年成立康業義工隊，支援社會上有需要人士，又連續十年舉辦「PeaceBox祝福大行動」，為弱勢社群贈送物資禮物盒等。

由政、商、民三方協作的「共創明『Teen』計劃」為每名學員配對一名義務友師，後者將分享自己的人生經驗，幫助學員加強自信，推動學員開闊眼界，力爭上游。康業響應新地的呼籲積極參與此計劃，康業主席及行政總裁鄺正煒透露：「新地約250名員工擔任「友師」，由新地不同部門或子公司組成，當中康業佔約90人，分別來自康業總部、物管分區、聯號公司，反應非常踴躍！」

帶領學員到訪荃灣廣場 探索最新智能科技應用

為了啟發學員多方面的發展路向，今年8月，康業邀請了過百名學員和友師到訪荃灣廣場，了解新地及康業旗下的設施服務及物業管理，體驗公司如何在日常營運中融入可持續發展元素。同時學員亦透過康業特別安排的可再生能源導賞團，以及VR（虛擬實境）與AR（擴增實境）工作坊等，探索商場內最新的智能科技應用及環保措施。

透過參觀荃灣廣場，一眾學員體驗公司如何在日常營運中融入可持續發展元素，並探索商場內最新的智能科技應用及環保措施。

康業友師向學員介紹公司致力推動可再生能源的應用，例如在荃灣廣場運用太陽能風力街燈，推動香港成為可持續發展綠色都市。

鄺主席勉勵學員好好裝備自己 為自己理想努力

及後一眾學員和友師參觀了天際100香港觀景台，並於帝苑酒店行餐，最後前往灣仔新鴻基中心參加嘉許禮，由友師和學員互動分享活動相片、過程中的點滴和感受。在嘉許禮上，鄺主席勉勵學員道：「希望學員跟友師能建立亦師亦友關係，並在友師指導下好好裝備自己，以積極正向的態度定下個人目標，追尋未來人生路向，努力實踐自己的理想。」

康業主席及行政總裁鄺正煒於嘉許禮上向一眾學員嘉勉，並答謝友師的付出。

張同學感謝友師支持自己

學員張同學亦在活動上感謝友師道：「我對打籃球有著濃厚的熱愛，並將之視為自己的理想。友師不僅耐心傾聽我講述訓練和比賽的點滴，更在關鍵時刻給予我鼓勵，讓我感到無比溫暖，並激發了自己追尋理想的動力。」她續補充：「在我選科感到困惑時，友師也毫不保留分享自己的想法並提供不同方向和建議，為我未來的發展提供了寶貴的指引。深深感受到友師的關心和支持，真的十分感謝康業的友師！」

學員張同學在活動上分享其活動感想，並藉機會答謝友師一直的陪伴和支持，令她獲益良多。

康業一向注重青少年發展，除了「共創明『Teen』計劃」外，康業亦經常與非牟利機構合作舉辦培訓課程，為社企及非牟利團體提供教學服務，同時與不同院校合作，為學生提供工作實習機會，一盡社會責任。

（資料及相片由客戶提供）