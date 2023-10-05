搶人才!「第三屆香港國際人才高峰論壇」即將隆重舉辦 立刻報名!

「人才是第一資源，創新是第一動力」，國際形勢瞬息萬變，世界各國各地區「搶人才、留人才」的全球博弈正全面展開。國家主席習近平於去年7月1日視察香港期間發表重要講話，提出香港要不斷增強發展動能，中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。本屆特區政府推出了一系列卓有成效的措施積極招攬了大批海內外人才，體現出「以結果為目標」的務實作風，既充分證明了香港對海內外人才的強大吸引力，又展現出了香港與國家共奮進的美好發展前景。



在這樣的大背景下，香港一年一度的人才盛會又來了！香港優才及專才協會聯合香港特區政府勞工及福利局、廣州南沙、廣東江門和中山等大灣區城市政府相關部門主辦，攜手社會各界共同舉辦「第三屆香港國際人才高峰論壇」。峰會以「鏈接全球人才、共建高質灣區、服務國家發展」為主題，是香港乃至大灣區圍繞「國際、國家和灣區人才」相關議題的最具代表性的高端論壇。

李家超題詞

峰會將把握香港發展的新趨勢和新機遇，充分發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，匯聚海內外政要、專家、學者和企業家及各領域高端人才，共同探討國際人才競爭、國家人才戰略、灣區人才聯動和香港人才發展等重要課題，向海內外講好香港故事，促進海內外人才的跨界交流和合作，吸引並留住更多優秀人才，為香港、灣區和國家的發展提供人才和智力支持！

活動詳情

主辦：香港優才及專才協會

主題：鏈接全球人才、共建高質灣區、服務國家發展

日期：2023年10月9日（星期一）

時間：10:00展覽招聘， 13:30主論壇 ，17:00分論壇

地點：香港灣仔港灣道一號 香港會議展覽中心（舊翼）會議廳

免費入場，立即登記：https://wj.qq.com/s2/13238029/f1ef/

主論壇、平行分論壇

較前兩屆相比，今年「第三屆香港國際人才高峰論壇」規格將會更高、規模將會更大、內容將會更豐富。除主論壇外，將在香港會議展覽中心多個場地設置數個分論壇。同時圍繞IT、法律、科技、多元人才和區域競爭合作進行分論壇專項研討，全方位、多角度探討政、商、學和產業界關心的各項人才議題。

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展覽展示

「第三屆香港國際人才高峰論壇」在研討人才發展問題及策略的同時，現場還將搭建展位，展示城市、政府、機構和企業的形象或產品服務，實時互動交流，同時招聘高端人才。

報名參與

峰會不僅匯聚海內外政要、專家、學者和企業家及各領域高端人才，更將是廣大專業人士、青年才俊在疫情復常之後一次盛大的聚會！歡迎報名免費參與！

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活動詳情

主辦：香港優才及專才協會

主題：鏈接全球人才、共建高質灣區、服務國家發展

日期：2023年10月9日（星期一）

時間：10:00展覽招聘， 13:30主論壇 ，17:00分論壇

地點：香港灣仔港灣道一號 香港會議展覽中心（舊翼）會議廳

免費入場，立即登記：https://wj.qq.com/s2/13238029/f1ef/

(資料及相片由客戶提供)