首屆「亞藝無疆」藝術節開鑼 囊括亞洲精彩文化藝術 3大精選節目

說起其他亞洲地區文化，大家可能只會聯想到日本及韓國，但事實上孟加拉、柬埔寨、印尼、伊朗、新加坡、斯里蘭卡及土耳其等不同國家的藝術文化同樣精彩！由即日至11月28日，首屆「亞藝無疆」藝術節就集合了超過20個亞洲及一帶一路國家，為香港的觀眾帶來嶄新的藝術文化節目，當中包括舞台演出、展覽和戶外嘉年華等，令人目不暇給！以下為你特別精選了其中3大節目！大家一定要bookmark！



推介一：無限擴張電影觀賞體驗《末日回憶錄》

你對未來及末日的到來有何想像？人類文明在末日來臨前又將有何結局？盧卡諾國際電影節金豹獎及金馬獎最佳原著劇本得主、來自新加坡的導演楊修華表示，《末日回憶錄》將會令你看到「喜歡懷舊的人類想像『自己』在未來想念自己」，節目的電影部分由楊修華執導，於疫症時遠赴阿根廷拍攝，音樂部分則由被BBC 以「極富戲劇性」形容其音樂的作曲家貝臻雅創作，並由柏林愛樂樂團成員組成的 ZeMu! Ensemble Berlin 現場演奏，印度聲樂家巴塔查里亞亦會於現場聲演人工智能，配以現場激光等，令你在這場藝術盛宴中，得到全新的官能體驗！

末日回憶錄 @新視野藝術節

日期及時間：

10月21日（六）下午3時及下午8時

10月22日（日）下午3時

場地：香港文化中心音樂廳

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

詳細內容：https://www.nvaf.gov.hk/zh/programmes/41/

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推介二： 感受在黑雨之間起舞《RAIN》

由編舞家鈴木竜執導的舞蹈作品《RAIN》，改編自20世紀初英國小說家毛姆名著《雨》，講述一群對立的人被困在同一屋簷下，壓抑凝結成雨，在窒息的低氣壓中掙扎，衝突山雨欲來，而鈴木竜就將其編成回應當下的作品。

當代藝術家大卷伸嗣的藝術裝置《臨界之氣 — 重黑》成為舞台的布景，裝置透過黑線把黑壓壓的雨絲變得沉重具象，將一切吞噬，舞者在雨絲下糾纏。而聲音藝術家evala則讓音符串成漫天雨幕，灑進觀眾心坎。

這次香港演出中，兩位年輕舞者從新視野藝術節與香港演藝學院舞蹈學院合作的選拔脫穎而出，與日本舞者一起踏上台板，令人期待。

《RAIN》 @新視野藝術節

日期及時間：

11月10日（五） 下午8時

11月11日（六） 下午8時

11月12日（日）下午3時

場地：香港文化中心劇場

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

詳細內容：https://www.nvaf.gov.hk/zh/programmes/44/

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推介三： 免費參與「亞裔藝采2023」

亞洲國家各有獨特的文化，演藝才華與眾不同。今年「亞裔藝采」以「豐采霓裳」為主題，展示超過20個國家及地區的文化瑰寶，包括動感澎湃的傳統民族舞蹈、難得一見的民族樂器演奏、手工藝示範等。誠邀大家參與這場文化盛會，探索亞洲民族如何以歌舞酬謝豐收。

另外， 11月12日至19日更將舉辦「亞裔藝采2023：花冕霓裳─民族服裝頭飾展」，陳列不同國家及民族繽紛多彩的服裝與頭飾，希望大家由「衣」出發，了解當地的人文風貌。

亞裔藝采2023

日期及時間： 11月12日（日）下午1時至5時

地點：香港文化中心露天廣場及大堂舞台

網站：https://www.cpo.gov.hk/zh-hk/activity/tc-aecp-2023-carnival/

花冕霓裳—民族服裝頭飾展

日期及時間：

11月12日（日） 下午1時至11時

11月13至18日（一至六）上午9時至下午11時

11月19日（日）上午9時至下午5時

地點：香港文化中心大堂

網站：https://www.cpo.gov.hk/zh-hk/activity/tc-aecp-2023-exhibition/

（資料及相片由客戶提供）