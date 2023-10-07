杭州亞運｜港足出戰銅牌戰　馬場免費播　球迷入場撐：繼續贏落去

杭州亞運男子足球賽，香港隊將在周六今午（7日）4時出戰銅牌戰，對戰烏茲別克，本港多處舉行現場直播，其中跑馬地馬場是首次開放予公眾人士免費入場觀賞。

有身穿球衣的市民表示，對香港能打敗伊朗已感意外，看到香港打入四強感到出乎意料，故特意到馬場親身支持：「入到四強其實已經好滿意，希望可以繼續贏落去，港隊可以拎返塊牌。」



記者今日下午3時到跑馬地馬場視察，雖然受熱帶氣旋影響，天氣不似預期，下著毛毛細雨，但仍無阻一眾球迷入場觀看直播的心情，目測場內約60人，有市民身穿紅色球衣為港隊打氣。

身穿球衣的朱先生表示，對香港能打敗伊朗已感意外，看到香港打入四強感到出乎意料，特意到馬場親身支持：「入到四強其實已經好滿意，希望可以繼續贏落去，港隊可以拎返塊牌。」

朱先生又看到港隊球員潘沛軒和安永佳：「因為我本身係個傑志球迷，潘沛軒喺伊朗嗰場打入咗唯一一球，所以我都好睇好佢。」

身穿紅色香港球衣的陳先生亦大喊：「加油！」他笑言，打風落雨未有影響心情，原本今日周六仍要上班：「仲好啦，唔使返工。」

跑馬地街坊彭小姐亦帶同兒子到場支持港足，彭小姐表示，這是一個很難得的活動，讓小朋友支持喜愛的運動，有舒適環境觀賞賽事。

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