颱風小犬｜深圳女來港飛上海　抵埗後航班取消　憂迪士尼之旅泡湯

颱風小犬靠近本港，天文台今日（8日）下午12時40分改發8號烈風或暴風信號。今早上午11時，香港國際機場有十多班前往內地的航班取消，有深圳旅客指，香港前往上海航班較便宜，所以今晨特意過關來港，再轉機前往上海旅遊，但今早抵達機場才知道航班已被取消，目前只能「等通知」，如再沒有其他方法前往上海，她們整個旅程則「泡湯」。



有前往吉隆坡的航班，於過去兩天連續被取消，一群印傭原本打算從吉隆坡轉機返回家鄉印尼，卻因航班取消，被迫滯留機場過夜，無止境等待最新消息，坦言「又凍又肚餓」。



香港國際機場有十多班前往內地的航班取消，不少人滯留機場。（陳葆琳攝）

來自深圳的黃小姐，本來打算從香港乘搭飛機前往上海，與閨蜜同遊三天，她今晨六時已從深圳過關來港，惟抵達香港機場才知道航班已被取消。黃小姐說，她是從第三方平台預訂機票，航空公司櫃檯職員指未能為她更改航班，所以只能自行在線上或致電第三方平台處理，甚至要即場購買其他航空公司前往上海的機票。

經第三方平台購機票 航空公司稱未能處理

「要不然沒有辦法啊，要不然的話，現在就一直待着，下午發8號的話也回不了深圳。」她無奈道，大部份前往上海的航班已經取消，現在只能等通知，可能需要花費更多金錢更改行程，估計比原本預算再多兩千至三千元：「因為迪士尼門票全都買好了，不能退的」。黃小姐的閨蜜本來從廣州前往上海與她會合，但其航班也受颱風影響取消，最壞情況或需取消整個上海遊，整個旅程「泡湯」。

Nurlela（左一）、Adi（右二）、Deasy（右）一眾人由於前往吉隆坡的航班不斷被延誤及取消，所以只能滯留機場。（陳葆琳攝）

印傭滯留機場兩日 「好凍好肚餓」

印傭Deasy 於香港工作多年，她與幾名同鄉好友本來計劃在這個周末回鄉，從吉隆坡轉機前往印尼，但香港前往吉隆坡的航班於過去兩天不斷延誤或取消，她昨天早上已抵達機場，航班再被取消，昨晚只能於香港機場度過。她說，由於機場用餐昂貴，她們已「捱餓」已久，目前是「好凍好肚餓」。其友人Nurlela 更是周五已到機場，在機場睡了兩晚。印傭Adi則說，航空公司人員透露最快今晚可能有航班復飛吉隆坡，「冇所謂啦，因為天氣唔好呀⋯⋯危險。」