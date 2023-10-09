颱風小犬｜打工仔昨收工遇港鐵停駛　行兩小時回家　今早腳痛返工

颱風小犬逐漸遠離本港，天文台今早（9日）11時40分改發三號風球，不少打工仔出門趕上班。有從事酒店業的市民紅磡巴士站等車時大嘆腳痛，原來她在昨晚（8日）下班時撞正九號風球，港鐵隨即暫停露天路段，她與同事去到大圍站才發現無列車前往馬鞍山，最終只能冒着風雨徒步行去馬鞍山，歷時兩個小時。



她形容九號風球「掛得好急」，認為政府應提早預告，港鐵也應在地鐵站再多作廣播，讓乘客掌握交通情況。



蘇女士指，昨晚九號風球期間，港鐵露天路段停服務，未能從大圍站坐車到馬鞍山站，最後與其他工友徒步行回家（江麗盈攝）

在灣仔一間酒店工作的蘇女士說上午在紅磡巴士站等車，她指酒店業即使打風也要上班，今日只是按原訂計劃上班，不過她就大嘆：「腳好痛。」

加價100元都未能召的士 冒風雨回家

她提到，昨晚下班後九號風球已懸掛，當時港鐵站的廣播，只提到列車可列沙田，惟沒提及大圍沒有列車開往馬鞍山，她在大圍站逗留時，更有職員著她離開，「好多人都嘈。」

蘇女士說，當時也試過打電話預約的士，對方稱要加100元額外收費，但即使她接受，也無的士司機接單，最後只好與同行的同事徒步行近兩小時去馬鞍山，「好大雨，有遮都無用。」

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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她表示，天文台昨日在很早的時間已預告會發出八號風球，但在懸掛九號風球前，只預留很短時間，而港鐵又在九號風球掛起一刻，即暫停露天路段，令她跟工友未能應對。

蘇女士認為，政府應提早預告何時會改發九號風球，港鐵也要在地鐵站作更多廣播，讓乘客掌握交通情況。她也表明，僱主有預留酒店房間予員工休息，如一早知道港鐵大圍站至馬鞍山站沒有服務，會留在酒店休息，便不用徒步由大圍行去馬鞍山。

居於小西灣的柯先生剛從內地回港，他表示原訂昨日從內地回港，但因為颱風關係，留意到香港的鐵路服務受影響，也看到很多人滯留在港鐵站的新聞，所以決定在內地多留一晚，今早才回港。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

