中大社創｜PLACY®提倡身體素養 系統性發展體能 發掘潛在運動菁英

不少家長將子女的學業成績放在首位，體育課對他們來說只屬玩樂，甚或認為體育運動是讀書的頭號敵人，導致本地學生運動量偏低。事實上，不少研究指出，運動與學業並沒有衝突，反而相輔相成。「若學生體能好，讀書時便能更集中，成績亦會較優異，有效激起學習動機。即使是成績稍遜的學生，若因運動能力高而備受重視，實際上也能提升自信心。」社企兒童青少年身體素養學院（PLACY®）執行董事，香港中文大學教育學院副院長及體育運動科學系副教授沈劍威道。

攝影：歐嘉樂



強調從小培養身體素養

港式教育重視成績，往往忽略體育運動，本地青少年在亞洲區的體力活動水平屬中低，對身體素養的概念更是陌生。身體素養，指的是運動時應該具備的動機、自信心、身體活動能力、知識和價值。因此，從小培養身體素養，有助學生了解身體活動並練習相關動作能力，理解身體活動的重要性，發展出相關的態度和習慣，持續練習與培養各種運動技能。沈教授稱，香港身體素養的研究擔當世界重要的角色，但在地實踐則較落後，放眼其他亞洲地區如中國及台灣，教育課程以核心素養為主軸，包括體育課，有助於早期得知幼童的各項運動能力指標。為填補教育體系的缺失，沈教授與中大體育部主任梁鳳蓮博士及中大體育運動科學系助理教授楊懌健，於2022年銳意成立體育社企PLACY®，並獲批中大「可持續知識轉移項目基金」（S-KPF）。

梁博士強調，PLACY®的測試全面且具系統性，對提高學生在日常生活中對運動和身體素養重要性的認識很有幫助。測試第一階段「柱石」從5歲開始，針對幼童的基礎動作與技能；第二階段「驅馳」從8歲開始，專注於健康與運動適能；第三階段「砥礪」則著重運動選才鑒定；最後，第四階段「力臻」以綜合前三階段測試結果，為學生、家長和負責老師提供專業諮詢服務，發展與培訓運動菁英為目標，將具潛質的運動人才轉介至各相關之體育總會、俱樂部/屬會。測試一方面能測出學童的強項，同時有效地針對性強化其身體弱點，甚至及早找出發展遲緩的學童，提供適當協助。沈教授笑言，團隊曾把這套測試應用於大學體育系學生上，發現即使是精英運動員，部分基礎動作亦未必達標，反映從小培育青少年在不同階段身體活動能力與體能發展的重要性。

本地青少年在亞洲區的體力活動水平屬中低，即使是精英運動員，部分基礎動作亦未必達標。

團隊介入為學校運動氛圍帶來正面影響

團隊到訪多間中小學為學童進行測試，除有助激勵他們發揮潛力，亦加強了師生的運動意識，為校內的運動氛圍帶來正面影響。沈教授分享，於早前舉辦的三人籃球賽中，有學童因於其中的測試中表現出色而獲得獎項，感到興奮。「他們未必能於學業上獲得成就感，但當發現自己的運動能力媲美校隊成員，自信心亦因而提升。所以測試計劃不僅有效推動運動發展，對學生的個人成長與學校發展亦大有裨益。」PLACY®亦與中國香港體適能總會和香港體育教師學會合作，提供成人專業發展計劃，為有興趣成為PLACY®認證測試員的人士提供不同階段的培訓課程，透過身體素養與基礎動作技能測試領袖證書課程，培育長遠運動發展評核專家，務求將PLACY®帶入各階層學校及社區。截至現時，PLACY®已為超過800名學童進行測試，培訓了80名測試員。

（左起）PLACY® 3位董事中大體育部主任梁鳳蓮博士、中大教育學院副院長及體育運動科學系沈劍威教授與中大體育運動科學系楊懌健教授並不受薪，無私奉獻令團隊更加團結。

部分測試員來自各大院校的體育系學生，亦有部分為有特別教育需要（SEN）學生協助測試。成立PLACY®前，團隊曾透過中大知識轉移項目基金（KPF）資助，實行「跨代培傳身心健．弱勢樂齡自主融」與「中學生運動員支援計劃」，分別探討透過長幼一起做運動提升運動動機的方式，從而促進學習與運動平衡發展的模式。專注研究老人運動的楊教授透過「跨代培傳身心健．弱勢樂齡自主融」發現，安排長者與SEN學生於一起做運動有助產生鼓勵作用，團隊於計劃完結後招募有興趣成為測試員的SEN學生加入，為他們開拓更多發展機會。沈教授憶述，曾有一名少數族裔學生透過「中學生運動員支援計劃」獲得一對由體育運動單位捐贈的足球鞋，他卻打算轉賣而非自用。「那一刻我明白到，我們的支援不僅僅是簡單地提供物資，更需要關注他們的真正需求。」結合兩個項目的經驗，PLACY®其中一個目標，是幫助低收入及少數族裔家庭。團隊希望透過資助與獎學金，讓這群學生有機會接觸標準化之體能選材測試。

從人師成為商人，社企以收費維持其營運目標，要持續發展並非易事。梁博士直言，一個教書近30年的老師，突然轉行擔任公司董事，是一個很大的挑戰。她感謝中大研究及知識轉移服務處的支援，「他們給予了我們很好的指導，每一個細節都充分準備好，提供的建議也非常充足，讓我們充滿信心。」3位董事並不受薪，於PLACY®義務工作，無私奉獻令團隊更加團結。沈教授說：「團隊對工作非常投入，向心力強，大家目標一致，都想為社會帶來真正的進步，兩年來同步成長，我對此非常自豪。」

PLACY®團隊由一群體育人組成，個個充滿朝氣，單從一致的隊形已能感受到他們的凝聚力。

（資料由客戶提供）