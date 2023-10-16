港大工程碩士課程 培育領袖 引領未來

作為香港大學（港大）創校學院之一，港大工程學院設有5個學系：土木工程系、計算機科學系、電機電子工程系、工業及製造系統工程系，以及機械工程系，合共超過3,000名碩士生。港大工程學院享譽高等教育界，其畢業生深受業界青睞。



港大工程學院碩士課程全面

港大工程學院提供11個碩士課程，當中8個為工學碩士學位課程，範疇包括：土木工程、電機電子工程、能源工程、工業工程及物流管理、機械工程、屋宇設備工程，創新設計與科技及微電子科學與科技；其餘3個理科碩士課程為計算機科學、電子商貿及互聯網工程，以及金融科技與數據分析課程。

其中工學碩士（屋宇設備工程）及理科碩士（計算機科學）均為大學教育資助委員會「指定研究院修課課程獎學金計劃」2024/25學年的合資格課程。另外，學系將提供豐厚的入學獎學金予在本校修讀全日制或兼讀制碩士的優秀學生。

香港大學校園 © CPAO Multimedia, The University of Hong Kong

師資優秀 適合不同年齡層入讀

學院著重學術與專業知識的平衡發展，一直精進其碩士課程的內容以配合及緊貼社會需求。學院亦積極邀請行內專家出任客席講師，加深學員了解其專業的最新發展。 港大工程碩士課程備受海外著名學府的校外主考稱許。課程適合已具備工作經驗的學員，以兼讀形式進修。而剛畢業的學士生也可透過修讀港大工程碩士課程，為就業作好準備。至於修讀年期，全日制的常規修業期為1年（最高為2年），兼讀制的常規修業期為2年（最高為3年）。

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2024/25學年碩士課程截止申請日期：

首輪：2023年12月29日

次輪：2024年4月12日中午12時

(請海外及國内申請人立刻在首輪申請，以便有足夠時間申請香港簽證。)

各學系及其開辦之碩士課程之特色：

土木工程系

本課程旨在讓有志於土木工程專業深造及發展的工程師進修。課程提供三項專業學習領域: 環境工程、岩土工程、及結構工程讓學員選修。學員也可選擇綜合學習領域 (General Stream)。課程多元化並涵蓋環境工程、岩土工程、結構工程、基建項目管理及運輸工程五個主要範疇。

電機電子工程系

開辦的課程包括：工學碩士(電機電子工程)，以及工學碩士(能源工程)。課程以優秀的教學與科研，令學員在理論與實踐上，充分掌握最先進的科技發展，並加入了實用的管理科目，讓學員在不同的範疇中，選擇自己的專長發展。

工業及製造系統工程系

工學碩士(工業工程及物流管理)課程融合先進的工業管理理論及技術，特別強調企業資源有效運用、現代物流及供應鏈管理，以及全面地掌握營運管理要訣。

機械工程系

開辦的課程包括：屋宇設備工程工學碩士課程、創新設計與科技工學碩士課程、機械工程工學碩士課程和微電子科學與科技工學碩士課程。屋宇設備工程課程是因應城市高密度發展及各種樓宇的獨特建築而設計，讓學員了解各項機電設施如何解決現代建築物的各項所需，提供安全、妥善和舒適的室內工作和生活環境。

創新設計與科技課程融合科技及應用，適合工程技術人員、STEM老師及初創人士修讀，讓學員了解電腦輔助設計模組建設，模擬及開發原型產品，增加學員接觸新科技的機會。機械工程課程主要為有志於機械工程專業深造發展的學員而設計，並以建基香港及面向世界的最新發展為目標。

課堂活動融合基礎理論和實踐培訓，內容緊貼科技創新和時代需要。微電子科學與科技課程因應香港及周邊地區微電子工業的快速發展及對人才的迫切需求而設立，除了為學員提供投身微電子行業所需的半導體材料、器件物理、電路設計及微納加工製程等方面的基礎知識及進階培訓，也將借助香港大學積極發展的先進微納加工及器件表徵平台，為學員提供多項親自動手實踐機會，提升學員進入微電子行業的競爭力。

港大工程學院創科學院活動

計算機科學系

開辦的課程包括：理科碩士（計算機科學）課程、理科碩士（電子商貿及互聯網工程）課程和理科碩士（金融科技與數據分析）課程。計算機科學課程提供四項專業學習領域：計算機基本專業、網絡安全、多媒體計算、及金融計算。電子商貿及互聯網工程課程融合電子商貿、科技及互聯網的運用，深受在職人士歡迎。金融科技與數據分析課程以技術為重點，通過來自工程、商業、法律和統計等各個領域的專業知識，提供跨學科多元化課程。

如有興趣了解港大工程碩士課程更多，請即瀏覽：https://bit.ly/3trrNRu

（資料及相片由客戶提供）