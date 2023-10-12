德福廣場智能生活家電好物推介　一站式助你輕鬆打造美滿家居

要營造一個舒適溫馨的幸福家居，由隨身電子潮物到實用與外型兼備的生活家電絕對是你的生活好幫手！東九龍大型商場德福廣場，集多個家庭電器及電訊品牌於一身，今次就帶大家行一轉home tour，一次過輕鬆買齊煲劇娛樂必備的手機平板、最新款又方便的實用家電或放假鬆一鬆的按摩椅，滿足你與屋企人的所有願望！不要錯過商場同期推出「獎賞 EVERYDAY」消費優惠，只要買滿指定金額最高賞你$300電子優惠券，用最優惠價錢為你的安樂窩添上新意。



客廳款待家人好友 幸福窩心小家電

一個舒適溫馨的幸福家居，究竟具備什麼元素﹖客廳作為與家人放鬆相聚，亦是招呼好友玩樂的地方，一個充滿時尚智能家電的客廳必定令人好感度倍增 – 配備BRUNO輕便2合1手提吸塵機時刻保持清潔衛生，同朋友飯聚必備的迷你多功能煮食爐亦常駐餐桌，客廳一隅擺放的OTO按摩椅，全面打造你的放鬆角落。

BRUNO輕便2合1手提吸塵機全機連配件重約0.9kg，超輕機身無線方便，而且吸力達到12 kPa，就算是女生都可單手操作。直立式操作可用於清潔地板、傢俬底部，更換上二合一細縫吸頭後可進行手提操作，便於清潔狹窄位置、沙發表面、車內等難以接觸的角落，貼心設計，助你輕鬆完成家居清潔任務。

BRUNO輕便2合1手提吸塵機。

吸塵機可分拆成細小配件，輕鬆收納在沙發或櫃底。

BRUNO迷你多功能炆燒爐及迷你多功能煮食爐機身小巧，配合600W發熱板，及隨機配備煮食鍋、蒸架及易潔煎鍋，無論二人火鍋、燒肉，抑或是一眾好友打邊爐、部隊鍋，通通適合。

BRUNO迷你多功能炆燒爐 - 藍綠色、BRUNO迷你多功能煮食爐 - 奶白色。

BRUNO

地址：德福廣場一期G17-18號舖

電話：5943 9325

經常久坐久站的上班族，回到家後當然最好即刻跳上OTO CYBER-Couch按摩椅，感受針對超強⼩腿按摩的威力，小腿部份備有滾輪及氣袋，為腿部提供超舒適、强而深入到位的來回揉捏按摩，同時刺激養⽣穴位，踢走小腿疲勞。採用3D智能柔性按摩機芯，可根據您體重的壓力，自動調節按摩深度、幅度及力度，更貼近人體頸背的曲線，帶給您仿真人人手按摩的舒適體驗，深層按摩肩、頸、背、腰、臀，配合5種按摩手法︰揉捏、敲擊、揉敲、推拿、氣壓，鬆曬！

OTO CYBER-Couch按摩椅 (CU-06)

OTO TiTAN ELiTE 按摩椅 (TE-01)具備4D深度機芯，柔中有剛，按摩效果更細緻、更到位，並提供最深層的按摩力度。SL型130 cm長導軌，貼合身體S形曲線，為頸、肩、背、腰、臀，大腿提供全方位按摩體驗，特設肩部及手部按摩，針對常用手機、平板電腦的繃緊手部肌肉。貼心溫熱理療，有助驅趕濕氣，紓緩壓力，更適合秋冬使用。

OTO TiTAN ELiTE 按摩椅 (TE-01)

OTO

地址：德福廣場一期G39號舖

電話：2920 2148

廚廁必備 慳電慳位家電

一日三餐，廚房包辦！踏進廚房，會找到樂聲牌IH磁應金鑽西施電飯煲，高質米飯輕鬆煮；全白機身高顏值的Panasonic ECONAVI智慧節能三門雪櫃，節能必備；廁所空間不大，擺放極慳位LG 二合一洗衣乾衣機，一機兩用，更切合香港家庭需要。

樂聲牌IH磁應金鑽西施電飯煲5段全方位IH磁應導熱，以及「黃金陶鑽厚鍋」備有「鑽石高導熱塗層」，令每粒飯都均勻受熱，新增健康模式，能提升抗性澱粉同時變得美味，為媽咪送上入廚好幫手，報答她的付出！

樂聲牌 SR-HBA181 IH磁應金鑽西施電飯煲 (1.8公升)

豐澤 FORTRESS

地址：德福廣場一期G45-51號舖

電話：2997 3223

從節能家電入手，一同響應環保，減少不必要的能源消耗。Panasonic ECONAVI智慧節能三門雪櫃，備有ECONAVI智慧節能技術，自動學習家庭生活模式，選擇最合適的製冷時間，更有效省電節能，其變頻式壓縮機，操作更寧靜，冷凍更快。具備「1 級」能源標籤，同時採用新一代環保無氟雪種 R600a，對大自然的影響減至最少。簡約白色機身容易配合不同家居風格，打造理想家居。

Panasonic ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (雪亮白) (型號: NR-C370GH-W3)

同場加映，LG 二合一洗衣乾衣機，洗衣後即時乾衣，既節省空間，又節省能源金錢，最快一小時完成洗衣乾衣程序，加上超柔呵護 (+95℃) 可去除 99.9% 細菌，潔淨又安心。

LG 8公斤1400轉洗衣乾衣機(型號: FMKA80W4)

中原電器

地址：德福廣場一期G23-24號舖

電話：2757 2088

睡房的me time時光 超強摺機/平板享受休閒娛樂

經過一天忙碌，走進睡房，只想窩在床上，玩手機睇平板。在這個智能配件不離身的時代，功能出眾的手機平板自然不可缺少，隨時保持連線，時刻享受最快最新的休閒娛樂。Samsung最新推出的Galaxy Z Flip5及Galaxy Tab S9 Ultra，結集最流行的智能元素，為你帶來不一樣的智能生活！

摺機潮流回歸！超便攜Galaxy Z Flip5，摺疊後3.4 吋 Flex Window，可以自由設定不同 widgets、影片牆紙、鐘面、風格等自訂你的裝置。喜愛自拍的你, 不能錯過它的強大拍攝功能，任何角度都能捕捉最好一面。加上Galaxy可摺疊手機上歷來最強大的處理器，大幅提升使用效率，體驗流暢的畫面、 AI和經改良的電池性能！

Galaxy Z Flip5 - 薄荷綠

Galaxy Z Flip5 - 薄荷綠

Galaxy Tab S9 Ultra是一部娛樂與工作兼備的平板，清晰高畫質的 Dynamic AMOLED 2X 顯示屏，加上速度極快的新一代處理器，提供更佳打機煲劇體驗。配備更強、更快、反應更靈敏的 S Pen，更強、更快、反應更靈敏，提升工作效率之餘，需要WFH的朋友，開會present都非常方便。

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra的多重視窗功能，可以一邊煲劇睇片，一邊處理其他工作，適合需要muti-tasking的朋友。

Samsung

地址︰德福廣場一期G56-57號舖

電話：3572 0466

看過以上精彩home tour，急不及待要為家居添置新成員？由即日起至10月15日，德福廣場推出「獎賞 EVERYDAY」 消費優惠，MTR Moblie登記用戶於德福廣場指定類別參與商戶，以以電子貨幣同日累積消費滿指定金額，即可獲最高合共HK$300德福廣場電子優惠券。讓你輕鬆於德福廣場以最優惠價錢選購家電與智能配件，享受better life！

（資料及相片由客戶提供）