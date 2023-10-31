信和集團透過全方面減碳藍圖　致力實現2050年淨零碳排放

信和集團致力建構更美好生活，將可持續發展融入業務各層面。集團定下於2050年前實現淨零碳排放的目標，同時制定政策涵蓋不同範疇，以及引入綠色科技，提升物業能源效益，全方位達致減碳目標。



貫徹ESG理念 締造綠色環境

環保是近年全球關注議題之一，而環境、社會及管治（ESG）更是不少投資者、跨國公司以至中小企重視的焦點。信和集團致力建構更美好生活，副主席黃永光表示：「集團彙集最佳作業、建築設計、創新科技和綠色管理等，融入業務各層面，致力為持份者創造價值。我們當繼續求新求進，提供卓越品質，服務社群，建構更美好社區。」

集團於2020年發表《可持續發展願景2030》，至今目標合共38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證和創新科技等重要範疇，旗下信和置業並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」和氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議，身體力行支持環保。

此外，信和置業發表《減碳藍圖》和展開風險評估，訂立長期策略和全方位方針，致力於2050年前實現淨零碳排放。同時委託獨立顧問，為超過170個位於香港的物業進行氣候風險評估，並參照TCFD的建議披露相關信息，建構更可應對氣候變化和可持續發展的未來。

信和置業與香港科技大學攜手合作制定《減碳藍圖》，透過全方位的淨零碳路線圖，訂立科學基礎減碳目標，致力於2050年前實現淨零碳排放。

所有目標和政策均獲認可，包括成為香港首家加入科學目標網絡（SBTN）企業參與計劃的地產發展商，亦跟科大合作，訂立的科學基礎減碳目標，就獲得科學基礎目標倡議組織（SBTi）確認符合5.0版本的標準及建議，包括：

• 以2018/2019財政年度為基準，於2029/2030財政年度或之前將範疇一及範疇二的絕對溫室氣體排放量減少46.2%。

• 以2021/2022財政年度為基準，於2029/2030財政年度或之前將範疇三內由資本貨物、燃料和能源相關活動及營運中產生的廢棄物所產生的每平方呎溫室氣體排放量減少51.6%。

以科技提升物業能源效益

集團跟本地初創企業EcoBricks攜手推出新方案，有效處理7類塑膠廢料，包括混合塑膠和合成塑膠，升級再造成環保磚，可用於建築，有助應對都市廢棄塑膠問題。目前香港黃金海岸、香港富麗敦海洋公園酒店、奧海城和朗壹廣場均採用EcoBricks，集團計劃將此應用於其他合適物業，並會繼續鼓勵租戶及顧客參與回收塑膠。

除外，集團積極利用物聯網（IoT）、大數據和人工智能等科技，提升物業管理及環保績效，令物業更節省能源。在發展物業的同時，亦關注施工和項目周邊環境，引入能源儲存系統「淨能櫃」，結合「潔淨能源」和「儲存系統」，供電予天秤、電焊機、起重機等重型地盤機械。

「淨能櫃」具有自動充電調節功能，較傳統柴油發電機寧靜及減少碳排放量達75%，亦沒有氮氧化物(NOx)、懸浮粒子及二氧化硫等污染物排放，有助改善周邊空氣質素。再配合IoT雲端平台，「淨能櫃」可實時監察設備的狀態及收集各項有用數據，幫助團隊分析，以及全面審視設備和工地運作情況。

「淨能櫃」可實時監控設備狀態及各種數據，讓工程團隊及其承辦商全面審視設備和工地運作情況，以改善開發計劃和營運效率。

為進一步支持創科發展，信和集團於2018年成立「信和創意研發室」，提供沙池平台讓科技企業測試和驗證新意念或方案，亦與合作夥伴推出企業創新計劃「城慧」，培育具潛力的創新技術解決方案。部分入選方案已通過概念驗證及測試階段，並率先於集團旗下項目試用。

推廣珊瑚保育 保護珍貴海洋資源

地球生態及物種多樣性是環保重要一環，集團和香港創新基金聯同香港海洋公園、本地初創企業Archireef和香港富麗敦海洋公園酒店，攜手推動香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃「活化珊瑚行動」，採用全球首創的3D打印赤陶製珊瑚礁盤技術，計劃目標在未來3年於香港南部水域熨波洲重建20平方米的珊瑚礁，推展本地珊瑚復修保育工作，而首批7.5平方米的珊瑚礁盤已移植至熨波洲。

珊瑚保育設施「活化珊瑚中心」於本年中揭幕，可供公眾參加導賞活動，並透過各項體驗活動學習海洋生物多樣性及保護海洋生態系統，有興趣的你記得定期留意中心的活動！

集團及香港創新基金聯同Archireef、香港海洋公園及香港富麗敦海洋公園酒店攜手推動本地首個跨界別合作的珊瑚保育計劃「活化珊瑚行動」，致力修復香港水域的珊瑚礁。

（資料及相片由客戶提供）