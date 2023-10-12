24歲男涉自製「懸紅通緝公告」羅織罪名　將警員及其家人起底被捕

私隱專員公署今日（12日）拘捕一名24歲男子，涉嫌將一名警員及其家人「起底」。私隱署指，警員曾在2019年參與拘捕行動，其後被人公開資料，至今年7月，網上有人懸紅「通緝」該名警員，被捕人涉嫌自製兩張「通緝公告」，當中載有警員及其家人的資料及相片，並虛構「罪名」。被捕人士現正被扣留調查，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署今日（12日）拘捕一名24歲男子，涉嫌將一名警員及其家人「起底」。（資料圖片）

私隱署表示，今日在九龍拘捕一名24歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經事主及其家人的同意下披露了他們的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

警員曾於2019年參與拘捕行動 4年後被放上網「懸紅」

事主是一名警務人員，在2019年曾參與警方的一次拘捕行動，並因此在事後被人「起底」。2023年7月，有專頁在一個社交媒體平台上發文，聲稱懸紅「通緝」事主。同日，有人回覆上述發文，先後針對事主及其家人發布兩張自製「通緝公告」，當中載有事主及其家人的個人資料，以及列出數項虛構事主及其家人涉及的罪名。被披露的個人資料包括事主及兩位家人的部分中文姓名及多張照片，其中一張照片顯示了事主的職業及職級。

私隱專員公署提醒市民，上載或轉載「起底」訊息都會干犯『起底』罪行。若公眾人士響應一些網上呼籲「起底」的行動，而在沒有當事人同意下披露他們的個人資料，也可構成「起底」罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年，公署呼籲公眾人士切勿以身試法。