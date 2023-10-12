創新科技及工業局局長調研大埔創新園　新型工業化助港企拓機遇

推動多元經濟是香港發展的重要一環，「創新製造」絕對是經濟發展的關鍵要素。大埔創新園作為一個旨在促進創新技術的角色，近年致力為本地企業提供全面支援。早前創新科技及工業局局長孫東教授到訪大埔創新園，更表示將積極推動香港創新科技的建設，提升本地企業競爭力。

攝影：陳葦慈



創新資源 專業支援

香港科技園公司亦於2021年將「工業邨」重新定位為「創新園」，目的是促進經濟多元化發展。園內提供先進設備及基礎建設，協助香港製造業利用創新科技，實現智能化製造，提高生產效率，支持本地企業轉向高增值生產和發展高增值產業鏈，升級轉型。

孫東局長早前到訪大埔創新園，並參觀了日清食品、家得路天然健康集團（CATALO）及維特健靈大藥廠（維特健靈）全新智能生產基地，表示3間企業成功以「創新製造」將科技融入傳統工業，成功實現新型工業化發展，令人印象深刻。接下來如何將香港製造的品牌發揚光大，政府將會給予很大力度的支持。

創新科技及工業局局長孫東教授（右）到訪日清食品位於大埔創新園的生產廠房，在日清食品董事長及首席執行官安藤清隆先生（左）介紹下了解食品企業如何以創新製造整合先進技術。

在日清食品董事長及首席執行官安藤清隆先生的引領下，向創新科技及工業局局長孫東教授介紹日清食品位於大埔創新園的生產廠房，了解食品企業如何以創新製造整合先進技術。日清食品的全新智能生產線結合機械人技術、智能學習工具及全自動化，可提高產能、減低生產成及提高成品品質，以加強企業的整體競爭力。

全面人工智能技術監控 減少環境污染

位於大埔創新園醫療用品製造中心（MARS），提供工廠車間、三相電、高承重樓面、壓縮空氣系統、24小時冷水供應等設施，令不同品牌能夠專注於研發、設計生產線和優化品質控制程序等工作。

當中佔地18,000平方呎CATALO的健康食品智能生產中心，從產品配方、供應鏈管理倉儲等工序，都由人工智能技術監控，解決每日貨運吞吐量，每小時處理超過200個訂單，除了有助提升營運及生產效率外，更可減少資源消耗和環境污染。品牌於MARS更可與創科生態圈內的企業緊密合作，產生協同效應，加強研發協作，令產品質素更有保證。

CATALO集團主席及行政總裁陳家偉先生向孫東局長介紹其天然健康食品智能生產線，從產品配方、供應鏈管理和智慧倉儲等整個產業鏈工序均利用人工智能技術監控，實現「香港製造」。

新增智能生產線 力推納米技術產品

為滿足大藥廠的要求，大埔創新園不但提供充足空間，園區內有多個與醫藥及健康產品及其他精密儀器目關的生產項目，當中更有助維特健靈進行科研，提升企業生產力。

孫東局長（左）在維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡博士（右）陪同下，參觀維特健靈大藥廠設於大埔創新園的新型自動化生產線。

目前採用全自動智能生產線的維特健靈，有效減少外包裝的用紙量及所需的塑膠，達至環保及可持續發展，而且與人手生產線相比，部份產量更高出10倍。接下來將致力開發納米技術產品，因此將加入更多人工智能生產線，及相關納米技術設施，繼續推動創新製造，把繁瑣工序自動化，為大家帶來質量保證的產品。

人工智能生產線有效減低人為錯誤，提升企業生產力之餘，更能保證質量。

致力促進與內地創科合作與交流 提高生產總值

香港科技園作為推動香港科技發展的旗艦單位之一，孫東局長表示於科技園內3大領域產業，包括：醫藥、中醫藥，以及食品工業方面，過去1年已達到55億元產值，為經濟發展帶來一定的貢獻，下一步將會與特區政府和經濟貿易發展局商討，繼續多管齊下深化與內地在創科方面的合作和交流，將更多香港品牌打入內地市場，希望將產值提升至過百億元。同時進一步推動香港建設國際創新科技中心，帶來更多機遇。

（資料及部分相片由客戶提供）