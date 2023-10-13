數碼港二十載：港產「獨角獸」背後推手　成就科創三大集群

人工智能應用、企業數碼轉型，不僅是近年新動向，亦是未來發展的大趨勢。早在1999年，政府開始籌劃數碼港，2003年正式落成，以創新思維擔起本港數碼科技發展的重任。在過去二十年，數碼港已匯聚超過2,000間初創企業和科技公司，孕育出不少「獨角獸」初創企業，多年來累計融資總額更突破 365 億港元，獲得接近1,400個行業殊榮，接近500個知識產權項目。



數碼港是香港數碼經濟發展的重要引擎，長達20年的努力和成就不僅推動了香港的金融科技、智慧生活和數碼娛樂的發展，加速推動Web3生態圈發展，還帶領香港進入下一個新時代 — 改善市民的生活質素、提升金融服務效率，並帶來全新的娛樂體驗。

培育港產「獨角獸」 成就科創三大集群

虛擬銀行、元宇宙、區塊鏈遊戲等等科技產物，今時今日已成為我們生活的一部份。早於 2005 年，數碼港早着先機，推出「數碼港培育計劃」助初創捉緊科技發展機遇。計劃至今培育了超過 1,100 間初創企業，領域涵蓋市民在衣食住行育樂和醫療各方面的需要，例如零售科技、教育科技、物聯網、藝術科技、樂齡科技等。當中多間企業取得優異成績，累計有7間企業躋身「獨角獸」行列，當中包括了香港人不會感到陌生的名字︰GoGoX、ZA Bank、Klook等「獨角獸」企業。

GoGoX 聯合創辦人關俊文先生指，GoGoX於2013年創立時，起動基金只有2萬港元，在資金快要花光的時刻，獲得數碼港創意微型基金(CCMF) 港幣10萬支持引證概念，他形容此為「救命稻草」。在數碼港的投資創業基金以及其他投資者的支持下，GoGoX亦於2022年在港交所成功上市，成為首間數碼港培育的上市公司。

香港Web 3基地 多元扶植潛力創科企業

Web3浪潮勢不可擋，其將成為未來網絡代名詞。數碼港走在前端，於今年1月成立「數碼港Web3基地」，一方面培育本地 Web3 企業，另一方面亦吸引海外Web3 企業落戶香港，包括香港首批虛擬資產持牌零售交易所HashKey Exchange、港產的 Web3獨角獸Animoca Brands等，反映數碼港社群的多樣性和科技的潛力。

本港用戶規模最大的虛擬銀行ZA Bank及 在數碼娛樂行業處於領先地位的Web3公司Animoca Brands 均發跡於數碼港，他們不約而同表示將繼續以數碼港為基地擴充業務，善用數碼港創新科技生態系統內廣泛的合作夥伴網絡，不斷突破，憑著創意改變市民的生活，也實現了當年的創科夢。

ZA Bank替任行政總裁冼迪雲先生 表示，「我們於2018年登陸數碼港，認為數碼港是金融科技領域的先行者，擁有成熟的金融科技生態系統和聯繫，這有利於我們開拓業務。」

Animoca Brands集團總裁歐陽杞浚先生亦表示，「 我們的成長與數碼港息息相關。與數碼港不僅是租客和業主之間的關係，數碼港充分發揮聯繫人的角色，為企業連接內地和環球巿場的機遇。」

「創新廿載 睿變未來」

數碼港一直站在改變香港數碼風景的最前線，以「睿智」解決問題，亦提倡結合科技，推動智慧生活、智慧城市的發展，透過智慧改變我們未來的生活，帶領香港更進一步。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港與各持份者和合作夥伴建立緊密聯繫，引領社會數碼轉型的步伐，為初創企業和創科行業開闢更光明的前景，邁向下一個光輝璀璨的20年。

數碼港主席陳細明先生表示:「數碼港與社會共同成長，以『睿智』及智慧科技推動智慧城市及數字經濟的發展，加強創科應用方案融入市民生活，見證科技為社會帶來無數正面改變。」

了解數碼港20載：https://a20.cyberport.hk/zh-hk/

（資料及照片由客戶提供）