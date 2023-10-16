高鐵香港段通車5周年！緊密聯繫兩地　輕鬆直達73個內地站點

高鐵（香港段）由通車至今年8月，客運量已超過3,500萬人次！今年高鐵更開通了廣州東、成都東，以及湛江西共3條新綫，令「高鐵遊」逐漸成為出行新趨勢，無論短線或者長線旅遊，73個站都能讓你玩得夠盡興！



自從通關後，不少人已經密密外遊，而一個簡單的周末getaway都已經讓自己放鬆身心。乘搭高鐵到內地旅遊就最方便！由香港西九龍站出發，可以直達73個內地站點，不但可以親嚐大江南北美食、置身震撼美景、遊歷文化古城，而且更有多個網紅打卡熱點，難怪高鐵旅遊成為新趨勢。

路綫選擇多 出行更有彈性

高鐵今年更開通了3條新綫，包括廣州東綫、成都東綫，以及最新的湛江西綫，途經江門、開平南、陽江、茂名及湛江西終點站，令「高鐵遊」目的地選擇更多元化。搭高鐵由香港出發可直達內地73個站點，包括深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶、惠州、江門7個大灣區城巿。當中的廣州東綫自1月15日推出以來，深受旅客歡迎，班次不斷加密以配合需求，由最初每日12班車增加至20班，更引進「升級版復興號列車」，配備更舒適的座椅，真正做到「去到邊嘆到邊」！

高鐵今年開通了3條新綫，包括廣州東、成都東，以及最新的湛江西綫，令「高鐵遊」目的地選擇更多元化。

除了列車服務提升，票務系統亦於重開時同步升級︰推出電子車票，令乘客可以憑證件直接過閘搭車﹔8月更推出福田「靈活行」即日變更車次安排，方便往來香港及福田的旅客因應個人需要靈活調整行程，除基本的一般改票1次外，更可於出發當日免費額外再改3次，計劃行程就更具彈性。

驚喜5周年抽獎活動 $5雙人2天團！

為慶祝高鐵（香港段）通車5周年，10月18日（星期三）2pm至 6pm期間，高鐵推出限時「一撳抽獎」活動，透過MTR Mobile送出20,000份獎品，總值超過$240萬！當中最吸引的有：「$5購買雙人2天團」及「$10高鐵車票」，記得mark實去抽啦！

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聯乘8間旅行社 推超值團大激賞

高鐵更與8間旅行社合作，包括：大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、新華旅遊、味力之旅、永安旅遊，推出一系列的「超值團」，團費由$249起(2天團)，超過50個團種，涵蓋超過15個內地城市，短線推介有深圳、東莞、順德、新會、廣州等，享受美食就最一流；至於喜歡遊歷景點的朋友，長線推介可選擇韶關、桂林、貴州、長沙或張家界，保證大家有意外驚喜！旅行團已經開始接受報名，報名日期至12月13日，即刻相約親友去報名啦！

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即申請「大灣區青年卡」享購票現金回贈

想每次乘坐高鐵出行都「邊搭邊賺」，就一定要申請由中銀香港推出的「大灣區青年卡（信用卡）」，憑此卡到香港西九龍站或香港中旅社指定分社購買跨境高鐵車票即享有車費回贈，高達10%回贈優惠#，每月最多$200，慳得更多，自然可於旅程中體驗更多，立即出發探索大灣區！

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#受有關條款及細則約束

（資料及相片由客戶提供）